Nelson Castro respondió a las críticas en Perú por su cobertura de la visita del papa León XIV: “No tengo nada que rectificar”
El periodista defendió sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo, donde el Sumo Pontífice fue obispo entre 2015 y 2023. Tras recibir cuestionamientos de autoridades y comunicadores peruanos, ratificó sus declaraciones y reivindicó la libertad de expresión.
Resumen para apurados
- En Buenos Aires, Nelson Castro rechazó retractarse de sus críticas sobre la precariedad de Chiclayo durante la cobertura de la gira del papa León XIV en Perú.
- La polémica surgió tras describir sectores de la ciudad con 'mugre' y calles de tierra en TN, lo que desató fuertes cuestionamientos de autoridades y medios locales peruanos.
- Castro defendió la libertad de expresión frente a las repercusiones y sostuvo que su deber periodístico es reflejar la realidad, sin dejarse condicionar por los ataques.
Nelson Castro salió al cruce de las críticas que recibió por su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Luego de que sus comentarios sobre las condiciones de la ciudad de Chiclayo generaran una fuerte polémica en las redes sociales y entre autoridades y periodistas locales, el comunicador realizó un descargo público y aseguró que no tiene motivos para retractarse.
Castro había sido uno de los corresponsales argentinos que viajó en el avión papal durante la gira de León XIV por América Latina, que incluyó escalas en Uruguay, Argentina y Perú. La última parada fue especialmente significativa para el Pontífice, ya que en Chiclayo, ciudad del norte peruano, Robert Prevost se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.
Durante las transmisiones de TN desde esa localidad, el periodista describió distintos aspectos del lugar. En particular, sus observaciones sobre el sector cercano a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo despertaron cuestionamientos. Expresiones como “calles de tierra”, “mugre” y “casas a medio terminar” provocaron el rechazo de distintos sectores, aunque también había destacado la hospitalidad de los habitantes.
La respuesta de Nelson Castro a las críticas por sus dichos sobre Chiclayo
Días después de concluida la gira papal, Castro regresó a los estudios de Radio Rivadavia, donde también trabaja, y se refirió a la controversia. Lejos de modificar sus apreciaciones, defendió su manera de describir las condiciones de la ciudad y cuestionó la dimensión que tomó la polémica.
“¿Alguien piensa que en Perú están hablando todo el tiempo de mí? Sería de una pedantería. En Perú están hablando de sus problemas todos los días", sostuvo.
En ese sentido, reconoció que el uso de determinadas palabras había generado malestar, pero justificó su elección al momento de describir lo que había observado. “Cuando uno describe esa situación... yo utilicé la palabra mugre, que a muchos les molestó. Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas. Nuestro trabajo es mostrar esta realidad”, afirmó.
También apuntó contra el alcalde de Chiclayo, Elber Requejo, quien lo había cuestionado duramente por sus declaraciones. “Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle”, lanzó.
Su defensa de la libertad de expresión y un mensaje a quienes lo cuestionaron
Durante su descargo, el conductor agradeció el respaldo de su equipo y remarcó que acepta los cuestionamientos por su condición de figura pública. “Para los que me critican esto o aquello, mi saludo, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo soy un sujeto de crítica así que estoy acostumbrado a esto”, expresó.
Castro también aseguró que no considera necesario ofrecer aclaraciones ni rectificar sus dichos. “Nunca me enojo y menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás. Si hubiera sido así, si alguien se hubiera ofendido, molestado y demás, ustedes se imaginan que hubiera sido el primero en hacerlo como lo he hecho en mi carrera. Seguramente va a ocurrir que alguna vez cometa algún error, pero este no es el caso”, manifestó.
En otro tramo de su intervención, insistió en que las críticas no modificarán su postura y reivindicó el derecho de las personas a expresar sus opiniones, incluso cuando están dirigidas contra él. “Sigan haciéndolo, que soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos. Yo defiendo a los que me critican. Soy una figura pública, así que estoy expuesto a estas cosas, son las reglas del juego y sería una contradicción que yo, que critico a otros, me molestara cuando me critiquen”, señaló.
Por último, se refirió al tono que suelen adquirir los intercambios en las plataformas digitales y cuestionó los agravios personales. “La crítica hoy en las redes incluye la calumnia, la ofensa, es todo un submundo. Y como yo siempre digo, ni ofensas, ni calumnias, ni nada por el estilo, porque ese barro no me interesa, pero defiendo que todos digan lo que quieran y lo defenderé siempre”, concluyó.