En otro tramo de su intervención, insistió en que las críticas no modificarán su postura y reivindicó el derecho de las personas a expresar sus opiniones, incluso cuando están dirigidas contra él. “Sigan haciéndolo, que soy un profundo defensor de la libertad de expresión de todos. Yo defiendo a los que me critican. Soy una figura pública, así que estoy expuesto a estas cosas, son las reglas del juego y sería una contradicción que yo, que critico a otros, me molestara cuando me critiquen”, señaló.