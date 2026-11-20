Arruabarrena, antes de la final de Boca ante Atlético Mineiro: la insólita frase sobre los “wachiturros” y su plan para ganar
El entrenador "xeneize" habló sobre las claves de la final de la Copa Sudamericana, destacó la personalidad de sus jugadores más jóvenes y sorprendió con una comparación que provocó risas durante la conferencia de prensa.
Resumen para apurados
- En Barranquilla, el DT de Boca Rodolfo Arruabarrena presentó el plan para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y elogió a los juveniles del plantel.
- El entrenador afirmó que la posesión y el carácter serán determinantes frente a los brasileños, descartando a su vez que el encuentro represente una revancha personal.
- La conquista de la Copa Sudamericana permitiría a Boca sumar un nuevo título internacional y consolidar a los futbolistas jóvenes como la base del futuro deportivo del club.
En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena combinó el análisis futbolístico con su particular sentido del humor. Durante la conferencia de prensa en Barranquilla, el entrenador destacó el carácter de sus dirigidos, explicó cómo pretende afrontar el encuentro y dejó una de las frases más llamativas de la previa.
Al referirse a la personalidad de los futbolistas más jóvenes del plantel, el técnico sorprendió con una comparación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más distendidos de la conferencia.
“Los pequeños detalles lo definen. Cada uno tiene su presión. Depende del grupo que tengas y del carácter que tengan. Demostramos que sabemos jugar estas finales. Tengo a los wachiturros que si tengo que ir a Ucrania, les desvalijan el armamento a todos”, lanzó.
La referencia estuvo dirigida a Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Tomás Aranda y Milton Delgado, integrantes de un grupo al que Arruabarrena considera fundamental por su personalidad y desparpajo.
El plan de Arruabarrena para enfrentar a Atlético Mineiro
Más allá de las bromas, el entrenador dejó en claro que el control de la pelota será uno de los principales objetivos de Boca en la definición continental.
“Para nosotros es fundamental la pelota. Lo venimos demostrando hace cinco meses. Tengo jugadores cuyas características son tener el control del partido y esperemos mañana poder hacerlo”, explicó.
Sin embargo, advirtió que la posesión no será suficiente y que el carácter también tendrá un papel decisivo. “Enfrente tendremos un rival duro y con nuestras mismas condiciones. El equipo que tenga más carácter se llevará el partido”, aseguró.
Arruabarrena reconoció, además, que el desarrollo del encuentro podría exigir diferentes respuestas tácticas. “Hay momentos para sufrir, para disfrutar, para jugar al contragolpe. El que tenga la pelota y el control del partido está más próximo a llevarse el partido”, analizó.
“Boca me desacomoda”: la confesión del "Vasco"
El entrenador también reflexionó sobre lo que significa conducir nuevamente al club y cómo esa responsabilidad influye en su vida cotidiana.
“Soy muy estricto, pero Boca me desacomoda. Y es lo que hay, mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea. Después tendré tiempo de acomodarme... o mi señora me acomodará”, bromeó.
Consultado sobre la posibilidad de considerar esta final como una revancha personal, rechazó esa interpretación. “No me gusta el tema revancha. Es una segunda etapa con diferente grupo y otro momento. Es totalmente diferente”, sostuvo.
Finalmente, pidió dejar las emociones en segundo plano para concentrarse en el objetivo inmediato. “Mañana es un día especial. Las emociones hay que dejarlas de lado y enfocarnos en la final”, remarcó.
Con la posibilidad de conquistar un título internacional, Arruabarrena resumió el espíritu con el que Boca afrontará el desafío. “Tenemos la ilusión de pelear todo hasta el último momento”, concluyó.