En la antesala de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena combinó el análisis futbolístico con su particular sentido del humor. Durante la conferencia de prensa en Barranquilla, el entrenador destacó el carácter de sus dirigidos, explicó cómo pretende afrontar el encuentro y dejó una de las frases más llamativas de la previa.