La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla, tendrá varios enfrentamientos individuales que podrían definir el desarrollo del partido. Uno de los más atractivos estará en el mediocampo, donde Fred y Leandro Paredes protagonizarán un duelo entre dos futbolistas de extensa trayectoria internacional.