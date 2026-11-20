“Será clave anular a Paredes”: Fred anticipó el duelo decisivo entre Boca y Atlético Mineiro
El mediocampista brasileño destacó la jerarquía del capitán "xeneize" y aseguró que neutralizarlo será fundamental en la final de la Copa Sudamericana. Ambos volverán a enfrentarse después de cuatro cruces, incluido el de la Copa América 2021.
Resumen para apurados
- En la previa de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Fred afirmó que neutralizar a Leandro Paredes será clave para que Atlético Mineiro supere a Boca.
- Ambos futbolistas repatriados desde Europa ya se cruzaron cuatro veces, con ventaja para el volante argentino tras duelos en Champions League y la final de la Copa América 2021.
- El duelo individual en el mediocampo definirá el ritmo del partido y asoma como el factor táctico decisivo para consagrar al nuevo campeón del certamen continental.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla, tendrá varios enfrentamientos individuales que podrían definir el desarrollo del partido. Uno de los más atractivos estará en el mediocampo, donde Fred y Leandro Paredes protagonizarán un duelo entre dos futbolistas de extensa trayectoria internacional.
El brasileño, que regresó a Atlético Mineiro en agosto después de sus pasos por Manchester United y Fenerbahce, se convirtió en una pieza importante del equipo dirigido por Eduardo Domínguez. En la previa del encuentro, destacó la jerarquía de Paredes y encontró similitudes entre sus respectivas carreras.
“Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón”, expresó.
Sin embargo, más allá del reconocimiento, Fred dejó en claro que limitar la influencia del capitán xeneize será uno de los principales objetivos del conjunto brasileño.
“Va a ser un gran juego, un gran duelo. Estamos preparados para hacer un gran juego; será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso. Esperamos hacer un juego mejor que él”, aseguró.
El historial entre Fred y Leandro Paredes
El enfrentamiento no será una novedad para ninguno de los dos. A lo largo de sus carreras, ambos mediocampistas se cruzaron en cuatro oportunidades, con un balance favorable al argentino: dos victorias, un empate y una derrota.
Los primeros antecedentes corresponden a la Champions League. En marzo de 2019, Manchester United derrotó 3-1 a Paris Saint-Germain, mientras que en diciembre de 2020 el conjunto francés se impuso por el mismo marcador.
Posteriormente llegaron los enfrentamientos entre Argentina y Brasil. El más significativo fue la final de la Copa América 2021, cuando la Selección argentina ganó 1-0 en el Maracaná y conquistó el título. Meses después, volvieron a encontrarse en el empate sin goles por las Eliminatorias Sudamericanas.
La estrategia de Atlético Mineiro para la final
Fred también anticipó un encuentro equilibrado, en el que los detalles tácticos podrían resultar determinantes.
“Un gran partido entre dos grandes clubes, dos de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia. Estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra”, explicó.
Además, destacó la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro. “También tenemos grandes jugadores que marcaron la diferencia para que hoy estemos acá en la final. Sabemos todo eso y tenemos que estar concentrados los 90 minutos para hacer una gran final”, sostuvo.
Así, mientras Boca buscará aprovechar la capacidad de Paredes para manejar los tiempos y distribuir el juego, Atlético Mineiro intentará reducir sus espacios. El duelo entre ambos mediocampistas promete convertirse en una de las claves de la definición continental.