Leandro Paredes, antes de la final de Boca ante Atlético Mineiro: “Es el partido más importante desde que volví”
El capitán "xeneize" destacó la trascendencia de la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, habló sobre las claves para conseguir el título y dejó un mensaje para los hinchas que acompañarán al equipo.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes afirmó en Barranquilla que la final de Copa Sudamericana ante Mineiro es su partido más importante desde su vuelta a Boca, buscando consagrarse con el club.
- El volante volvió en plenitud física para competir al máximo nivel; sumó un título y dos finales previas, remarcando que la personalidad y evitar errores definirán el cruce.
- Un triunfo cortará una prolongada sequía internacional para Boca y consolidará el liderazgo de Paredes, retribuyendo el masivo respaldo de los hinchas en el exterior.
La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro tendrá un significado especial para Leandro Paredes. El mediocampista, que regresó al club con el objetivo de competir por títulos importantes, reconoció que el encuentro en Barranquilla representa uno de los momentos más significativos de su segunda etapa con la camiseta azul y oro.
“Es el partido más importante desde que volví a Boca”, aseguró el capitán, quien también destacó el componente emocional que tendrá la definición.
“Tiene el plus de que la juego con el club del que soy hincha, por lo que es algo especial”, expresó.
Paredes recordó que su regreso estuvo impulsado por el deseo de volver en plenitud futbolística. “Tenía la ilusión de volver joven para poder dar lo mejor y competir por cosas importantes”, señaló. En ese sentido, valoró haber conquistado un título y alcanzado dos finales desde su retorno.
Las claves de Paredes para ganar la Copa Sudamericana
Al analizar el enfrentamiento contra el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, el volante consideró que los detalles podrían inclinar la balanza.
“El que cometa menos errores tendrá más chances de ganar”, sostuvo. También remarcó que “el que tenga más personalidad tendrá más chances”, en referencia a la importancia de afrontar con determinación una definición continental.
Pese a las expectativas que rodean al equipo, Paredes aseguró que no siente presión. “Si bien hace mucho que no se gana, venimos en un buen momento y tenemos que disfrutar lo que estamos pasando”, explicó.
Como referente del plantel, también destacó su intención de transmitir seguridad a sus compañeros. “Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y trato de transmitir eso. Tranquilidad, confianza y que disfruten el momento”, afirmó.
El duelo con Fred y un mensaje para los hinchas
Consultado por su enfrentamiento con Fred, mediocampista de Atlético Mineiro, Paredes recordó los cruces que protagonizaron en la Champions League y con sus respectivas selecciones. Aunque reconoció la jerarquía del brasileño, aclaró que Boca está concentrado principalmente en desarrollar su propio juego.
También explicó que se está acostumbrando a recibir marcas personales y que sus compañeros saben aprovechar los espacios que se generan cuando los rivales intentan limitar su participación.
Sobre las condiciones del estadio, destacó que el campo de juego mejoró considerablemente y restó importancia al clima, al señalar que ambos equipos deberán afrontar las mismas circunstancias.
Finalmente, dedicó unas palabras a los simpatizantes xeneizes que viajaron para acompañar al equipo.
“Los hinchas son muy importantes para nosotros. Todo el hincha de Boca hace un esfuerzo muy grande para poder estar, más allá de las dificultades”, reconoció.
Consciente de lo que representa esta final para el club, Paredes dejó en claro que el plantel intentará recompensar ese acompañamiento con una nueva alegría internacional.