Agustín Pichot fue elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby
El ex capitán de Los Pumas fue designado como representante del hemisferio sur junto al australiano John Eales. Tras su elección, planteó la necesidad de impulsar un rugby más global, competitivo y económicamente sostenible.
Agustín Pichot volverá a ocupar un lugar destacado en la dirigencia internacional del rugby. El ex capitán de Los Pumas fue elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby, uno de los principales órganos de conducción de la entidad, como representante de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur.
La elección se realizó durante una reunión del Consejo de World Rugby en Dublín. Allí, Pichot y el australiano John Eales obtuvieron la mayor cantidad de votos entre los 49 sufragios disponibles y consiguieron los dos lugares reservados para las uniones del hemisferio sur.
Ambos reemplazarán al sudafricano Mark Alexander, presidente de SA Rugby, y al neozelandés Bart Campbell, quienes finalizaron sus respectivos mandatos.
La designación se enmarca en las reformas de gobernanza aprobadas en 2024, que establecieron una nueva composición del Comité Ejecutivo. El organismo contempla dos representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur y otros dos del hemisferio norte, además de miembros independientes, representantes de los jugadores y autoridades ejecutivas.
Pichot y su objetivo de transformar el rugby mundial
Tras conocerse el resultado, el ex medio scrum argentino destacó la importancia del nuevo desafío y anticipó cuáles serán sus prioridades.
“Es un orgullo y una gran responsabilidad asumir nuevamente el compromiso de contribuir al desarrollo del rugby mundial. Creo en la importancia de seguir impulsando un deporte verdaderamente global, con mayores oportunidades de crecimiento para todas las naciones y un modelo económicamente sustentable a largo plazo”, expresó.
Pichot también agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral. “Agradezco a la UAR por la confianza y a Sudáfrica por el respaldo a mi candidatura. Quiero también felicitar a John Eales por su elección y reconocer a Greg Barclay por su participación en este proceso”, señaló.
Además, aseguró que buscará aportar su experiencia para construir un rugby “más inclusivo, competitivo y sostenible, con una visión estratégica de futuro”.
El respaldo de la UAR y World Rugby
La elección fue celebrada por Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, quien destacó la trayectoria dirigencial del ex jugador.
“Para la UAR es un enorme orgullo que Agustín haya sido elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby. Su trayectoria, experiencia y compromiso con el desarrollo de nuestro deporte son un reconocimiento al camino que viene recorriendo el rugby argentino a nivel internacional”, afirmó.
Por su parte, Brett Robinson, presidente de World Rugby, felicitó a los dos nuevos integrantes y sostuvo que sus perspectivas serán importantes para fortalecer la organización y avanzar con su estrategia de crecimiento.
De esta manera, Pichot recupera protagonismo en la estructura de conducción del rugby internacional, con el desafío de participar en las decisiones que marcarán el futuro de este deporte.