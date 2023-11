Agustín Pichot: "Vamos a trabajar el regreso al Súper Rugby"

Al respecto, contó que tuvo una charla con Mark Robinson, CEO de Nueva Zelanda. "Cuando terminó el partido del Mundial contra los All Blacks, se acercó y me dijo: 'estamos lejos'. Y yo le respondí que ellos nos tienen que ayudar a estar cerca y competir. Él me señaló que necesitamos el Súper Rugby, y ahí le dije que necesitamos la invitación y la lógística para jugar a ese nivel. O como tiene Sudárica, muchos jugadores con nivel físico, biomecánica y genes que no vamos a tener. No nos victimizamos, sólo pedimos. La realidad es que hoy tenemos un montón de jugadores que aman jugar, que dan lo máximo, pero que no alcanzan para estar entre los mejores del mundo. Tenemos que luchar para no perder todo lo que hemos ganado", detalló.