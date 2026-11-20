Enner Valencia, el goleador de las finales que buscará hacer historia con Boca ante Atlético Mineiro
El delantero ecuatoriano acumula cuatro goles en partidos por el título y lidera la estadística entre los futbolistas de ambos planteles. El "Xeneize" buscará aprovechar su experiencia en la definición de la Copa Sudamericana.
Resumen para apurados
- Enner Valencia lidera el registro goleador en finales previo al duelo entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, al acumular cuatro tantos en partidos decisivos.
- El ecuatoriano anotó en definiciones con Pachuca, Tigres e Inter de Porto Alegre, además de marcar el gol que consagró recientemente al Xeneize en la Tabla Anual.
- Boca intentará capitalizar la jerarquía del delantero para consagrarse a nivel continental, frente a un rival brasileño que cuenta con más variantes con gol en finales.
La experiencia suele convertirse en un factor determinante cuando hay un título en juego. Y, de cara a la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, hay un futbolista que sobresale por encima del resto: Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, de 37 años, acumula cuatro goles en partidos decisivos y es el máximo artillero en finales entre los integrantes de ambos planteles.
El atacante xeneize llega, además, con un antecedente reciente. Aunque no se trató de una final oficial, convirtió el gol que le permitió a Boca quedarse con el título de la Tabla Anual frente a Defensa y Justicia. Una conquista que volvió a demostrar su capacidad para aparecer en momentos importantes.
Los cuatro goles de Enner Valencia en finales
El recorrido goleador del ecuatoriano comenzó en 2014, cuando defendía los colores de Pachuca. En la ida de la final del Torneo Clausura mexicano, convirtió un doblete en la victoria por 3-2 frente a León. Sin embargo, su equipo no pudo sostener la ventaja y terminó como subcampeón.
Tres años después, Valencia volvió a destacarse en una definición, esta vez con Tigres. En la ida de la final del Apertura 2017 contra Monterrey, convirtió un penal picando la pelota para establecer el empate 1-1. En la revancha, su equipo ganó 2-1 y se consagró campeón.
Su cuarto gol llegó en 2025, con Internacional de Porto Alegre. En la vuelta de la final del Campeonato Gaúcho frente a Gremio, marcó un golazo en el empate 1-1 que aseguró la consagración de su equipo.
Los otros goleadores que estarán en la final
En Boca, el único futbolista que acompaña a Valencia en esta estadística es Carlos Palacios. El chileno convirtió un gol en la victoria por 2-0 frente a Huachipato, por la Supercopa de Chile 2024.
Del otro lado, Atlético Mineiro presenta una mayor variedad de jugadores con antecedentes goleadores en definiciones. Dudu acumula dos tantos, ambos convertidos frente a Santos en la final de la Copa de Brasil 2015. La misma cantidad registra Lyanco, quien marcó dos goles contra América-MG en el Campeonato Mineiro 2025.
También aparece Gustavo Scarpa, con dos conquistas en finales diferentes: una frente a Cruzeiro, con Atlético Mineiro, y otra contra Defensa y Justicia, cuando jugaba en Palmeiras.
La lista se completa con Alexsander, quien anotó en la final del Campeonato Carioca 2023 con Fluminense, y Mateo Cassierra, autor de un gol con Zenit en la Supercopa de Rusia 2022.
Así, aunque Atlético Mineiro cuenta con más futbolistas que saben lo que significa convertir en una definición, Boca tiene al máximo goleador de finales entre ambos planteles. Valencia buscará ampliar su registro y, sobre todo, transformar esa experiencia en una nueva consagración para el "Xeneize".