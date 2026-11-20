La experiencia suele convertirse en un factor determinante cuando hay un título en juego. Y, de cara a la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, hay un futbolista que sobresale por encima del resto: Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, de 37 años, acumula cuatro goles en partidos decisivos y es el máximo artillero en finales entre los integrantes de ambos planteles.