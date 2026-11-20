Con una capacidad habilitada para 65.000 personas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se calcula que entre el 70 y el 80 por ciento de la cancha estará copada por hinchas de Boca. Tras hacer base en Cartagena y viajar en caravana hacia Barranquilla, el público azul y oro aportará un marco imponente para empujar al equipo en busca de cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.