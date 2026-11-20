Copa Barranquilla: Boca vendió 40.000 entradas y será casi local en la final ante Atlético Mineiro
La respuesta de los hinchas "xeneizes" superó con amplitud a la de los brasileños, que apenas compraron 8.000 tickets. Con el apoyo del público colombiano en las plateas neutrales, se espera que cerca del 80% del estadio Metropolitano aliente al equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Resumen para apurados
- Hinchas de Boca compraron 40.000 entradas en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, asegurando una amplia mayoría en el estadio.
- Boca agotó sus populares y sumó plateas adquiridas por aficionados colombianos, mientras Mineiro vendió solo 8.000 boletos debido al descontento por su presente deportivo.
- Con cerca del 80% del aforo a su favor en Colombia, el conjunto xeneize intentará aprovechar el masivo respaldo para cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales.
En la antesala de la final de la Copa Sudamericana, Boca empezó a marcar la diferencia en las tribunas. A menos de 24 horas del partido en Barranquilla, los hinchas xeneizes adquirieron alrededor de 40.000 localidades, mientras que la torcida de Atlético Mineiro apenas colocó cerca de 8.000 boletos, lo que volcará el marco a favor del equipo argentino en la sede neutral.
Para esta final, la Conmebol dispuso inicialmente 12.000 populares a 90 dólares para cada club. Boca agotó en pocas horas todos los sectores asignados en la cabecera Norte, mientras que los fanáticos de Belo Horizonte no llegaron a llenar la cabecera Sur, condicionados por el momento irregular del equipo de Eduardo Domínguez y el descontento tras perder cuatro de las últimas cinco finales disputadas.
La diferencia creció todavía más en las plateas laterales, que costaban 180 dólares (categoría 2) y 250 dólares (categoría 1). La mayor parte de esas ubicaciones fue adquirida por hinchas colombianos que simpatizan con Boca, lo que sumará un fuerte aliento local a favor del "Xeneize".
Con una capacidad habilitada para 65.000 personas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se calcula que entre el 70 y el 80 por ciento de la cancha estará copada por hinchas de Boca. Tras hacer base en Cartagena y viajar en caravana hacia Barranquilla, el público azul y oro aportará un marco imponente para empujar al equipo en busca de cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.