Su papá es carpintero y él estudia en la UTN: creó una herramienta para ahorrarle horas de trabajo
Emiliano Abregú, estudiante de Ingeniería en Sistemas, diseñó un programa que arma el despiece y el presupuesto de un mueble en diez minutos. Antes, el mismo trabajo llevaba una semana. Lo presentó en ISI Conecta, la primera feria de empresas y proyectos estudiantiles.
Resumen para apurados
- Emiliano Abregú, estudiante de la UTN en Tucumán, presentó Woodic, un software que reduce a minutos el cálculo de despiece y presupuesto para carpinteros como su padre.
- El desarrollo surgió para automatizar las tareas manuales del taller familiar, permitiendo diseñar muebles, estimar costos de materiales y consultar catálogos de proveedores.
- Tras recibir la aprobación de su padre y el interés del sector, el estudiante buscará perfeccionar el sistema y utilizarlo como proyecto final para graduarse de analista.
Cuando se acumulan los encargos, José puede necesitar una semana para calcular cuántas piezas debe cortar y cuánto debe cobrar. Fabrica muebles de melamina y aberturas de aluminio, y cada pedido le exige hacer cuentas a mano. Su hijo Emiliano Abregú (21), decidió buscar una solución, la llamó Woodic y la expuso en ISI Conecta, la primera feria de empresas y proyectos estudiantiles de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán (UTN - FRT)
“Veía a mi papá renegando con el despiece y el presupuesto de los muebles. Es un cálculo manual y las aplicaciones que existen para diseñarlos son difíciles de usar. Además, no te hacen el despiece ni el presupuesto”, contó el joven oriundo de Concepción, desde su stand, aún agitado de explicar su proyecto con entusiasmo a quienes se acercaban.
Esa falta de herramientas fue el punto de partida. “Mi idea nace como una alternativa más intuitiva para ahorrar tiempo. Si lo hacés manualmente, si son muchos muebles te puede llevar fácil una semana. Y si lo hacés con esto, unos 10 minutos”, explicó.
La historia detrás del desarrollo llamó la atención de otros participantes de la muestra. Ángeles Navarro, de 22 años, también exponía su proyecto en la feria y eligió el de Emiliano como su favorito. “Se nota que salió del corazón”, comentó al conocer el motivo que había impulsado su creación.
Del diseño al presupuesto
El usuario carga las medidas del mueble —alto, ancho y profundidad—, elige un formato y agrega divisiones, cajones o puertas. Mientras lo diseña, puede ver el resultado en pantalla. “Vas poniendo los distintos elementos y, cuando terminás, te muestra el despiece”, explicó Emiliano.
El sistema detalla la cantidad y las medidas de cada pieza, calcula cuántas placas de madera se necesitan y los metros de canto para cubrir los bordes cortados. Con esos datos, arma un presupuesto que discrimina los costos de materiales, herrajes y mano de obra. “Te hace un desglose de costos y te tira un precio aproximado”, resumió. También permite imprimirlo.
Otra función facilita la consulta de precios de distintos proveedores. Como muchos no tienen catálogos digitales, Emiliano incorporó una plataforma que reúne materiales de varios fabricantes. Los valores pueden cargarse automáticamente y editarse si están desactualizados.
Por ahora, el programa no permite diseñar muebles curvos, estructuras en L ni racks para televisores. Son algunas de las limitaciones que todavía espera resolver.
El primer visto bueno
Emiliano comenzó a desarrollar el sistema como parte del seminario integrador que debe presentar para obtener el título de analista. La primera versión estuvo lista a mediados del año pasado, aunque después avanzó de manera intermitente por las exigencias del cursado y los exámenes.
Su papá fue uno de los primeros en probarlo. Le hizo sugerencias para mejorar algunas funciones y dio su aprobación al resultado. Aunque todavía no comenzó a utilizarlo en el taller, Emiliano valora especialmente su opinión: “A él le gustó, así que si ya tiene el visto bueno de él, ya es suficiente”.
La presentación en ISI Conecta también le permitió recibir comentarios de otras personas vinculadas con la carpintería. “Un trabajador del rubro se acercó al stand consideró que el programa estaba bastante completo, aunque señaló también lo que podía mejorar”, contó.
Ahora espera las devoluciones de sus profesores y la aprobación para utilizar el desarrollo como proyecto final. El programa todavía necesita ajustes, pero tiene algo que para Emiliano ya cuenta como una primera aprobación: la de su papá, que fue quien inspiró toda la idea.