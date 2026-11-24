“Veía a mi papá renegando con el despiece y el presupuesto de los muebles. Es un cálculo manual y las aplicaciones que existen para diseñarlos son difíciles de usar. Además, no te hacen el despiece ni el presupuesto”, contó el joven oriundo de Concepción, desde su stand, aún agitado de explicar su proyecto con entusiasmo a quienes se acercaban.