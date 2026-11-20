Resumen para apurados
- Unicef reveló en Argentina que más del 40% de los hogares con chicos no cubre sus gastos básicos por la crisis de ingresos, empujando al 40% de adolescentes a trabajar.
- Para subsistir, creció el endeudamiento para comprar comida, el 29% saltea comidas y aumentaron las postergaciones de visitas médicas tras revertirse la mejora de 2025.
- Unicef advirtió sobre el daño emocional y nutricional infantil, y reclamó fortalecer la AUH y partidas alimentarias para contener el repunte de la pobreza en el país.
La falta de ingresos suficientes para sostener los gastos cotidianos obliga a cada vez más familias argentinas a recurrir a distintas estrategias para atravesar la crisis. En los hogares con niños y adolescentes, las dificultades se traducen en menos consumo, endeudamiento, mayores esfuerzos laborales y, en algunos casos, privaciones alimentarias y sanitarias.
Un relevamiento de Unicef reveló que el 40% de los adolescentes tuvo que salir a hacer una “changa” al menos una vez por semana durante los últimos seis meses para aportar dinero a su hogar. Un año atrás, ese porcentaje era del 28%.
El dato forma parte de la décima ronda de la encuesta que realiza la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de los derechos de la infancia. El estudio, que se llevó adelante presencialmente en 1.865 hogares con niños y adolescentes y finalizó en septiembre, representa a 6,5 millones de hogares y 27,3 millones de personas.
Según el informe, consignado por el diario "La Nación", más del 40% de los hogares con chicos no logra cubrir sus gastos corrientes. Se trata de aproximadamente 2,7 millones de familias. El indicador había mejorado el año pasado, cuando se ubicó en el 31%, pero volvió a niveles de 2023, cuando alcanzaba el 41%.
“Más del 40% de los hogares con pibes no alcanzan a cubrir sus gastos”, señaló Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, quien advirtió que los indicadores volvieron a deteriorarse después de la mejora registrada durante 2025.
Menos consumo, más trabajo y endeudamiento
Frente a la insuficiencia de ingresos, las familias apelaron a tres estrategias principales: restringir compras y consumos, buscar fuentes alternativas de dinero y recurrir al endeudamiento.
La medida más extendida fue la compra de alimentos más baratos, una práctica adoptada por el 60% de los hogares relevados. También aumentó la cantidad de horas de trabajo en el 45% de las familias, mientras que el 40% se endeudó para cubrir gastos básicos.
Otras estrategias incluyeron la reducción de gastos en recreación infantil (39%), el pedido de ayuda a familiares o redes cercanas (30%), la suspensión de actividades deportivas o culturales (29%) y la venta de bienes del hogar (11%).
En el 55% de los hogares con chicos, algún integrante debió recurrir a un segundo empleo o una changa para afrontar los gastos corrientes. Entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el porcentaje asciende al 61%.
El endeudamiento también mostró un crecimiento. Entre 2025 y 2026, la proporción de hogares con al menos una deuda pasó del 46% al 50%. El principal incremento se registró en las tarjetas de crédito, cuyo uso para financiar gastos pasó del 16% al 32%.
También avanzaron las deudas con entidades bancarias, financieras no bancarias y billeteras. Según Unicef, entre 2020 y 2024 el endeudamiento de los hogares se había mantenido por debajo del 30%.
La principal razón para tomar deuda fue la compra de alimentos, que concentró el 42% de las respuestas. Le siguieron el pago de servicios básicos y gastos de vivienda (26%), la cancelación de otras deudas (11%) y los gastos de salud y educación (10%).
Postergan consultas médicas y pagos de servicios
Las restricciones económicas también impactaron sobre la atención sanitaria. El 36% de los hogares con chicos tuvo que dejar de concurrir al médico o al dentista por falta de dinero, frente al 24% registrado el año pasado. El indicador alcanzó su máximo nivel de la serie.
Además, el 21% dejó de comprar algún medicamento, mientras que en 2025 ese porcentaje era del 15%.
Las dificultades para cumplir con las obligaciones también se profundizaron. Los hogares que dejaron de pagar algún servicio durante los últimos seis meses pasaron del 39% en agosto de 2025 al 44% en septiembre de este año.
Entre los pagos postergados figuran las tarjetas de crédito (23%), la electricidad (13%), internet (11%), el teléfono (6%), los impuestos municipales (4%), la patente (3%) y la medicina prepaga (1%). Con respecto al año pasado, todos estos rubros aumentaron, excepto las tasas municipales y la prepaga.
El impacto sobre la alimentación
La encuesta también expuso un deterioro en la alimentación de las familias. En septiembre, el 43% de los hogares con chicos tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. El año pasado ese porcentaje era del 29%; en 2024, del 52%; y en 2023, del 41%.
El 37% de los adultos consultados respondió que tuvo que reducir las porciones de comida para proteger a los chicos del hogar frente a las restricciones económicas. Además, el 43% modificó su dieta. Entre los niños, esos porcentajes fueron del 12% y el 21%, respectivamente.
Uno de los indicadores que más preocupa es el aumento de las comidas salteadas. El 29% de los adultos afirmó que algún integrante del hogar dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por falta de alimentos. Un año atrás, ese porcentaje era del 16%.
También creció entre los chicos: pasó del 5% al 9%. El último registro, además, supera al de 2022, cuando había alcanzado el 7%.
Frente a este escenario, Unicef planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de ingresos, entre ellos la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares. El organismo sostuvo que mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a las familias más vulnerables.
El informe también pidió priorizar presupuestariamente a la infancia, orientar los recursos hacia los hogares y territorios con mayores necesidades y reforzar las políticas de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.
Waisgrais advirtió, además, que la cobertura de ingresos perdió poder adquisitivo por la falta de actualización de la Prestación Alimentar frente a la inflación.
Bullying, ansiedad y apuestas online
El relevamiento incluyó un apartado específico sobre adolescentes, que también mostró un deterioro en distintos indicadores vinculados con el bienestar emocional.
Unos 400.000 adolescentes afirmaron haber sufrido bullying en la escuela. La proporción aumentó del 7% en 2022 al 17% en 2026 y, según el relevamiento, no registró descensos durante ese período.
También crecieron los indicadores de malestar emocional entre los adolescentes de 13 a 17 años: el 18% dijo sentirse deprimido, el 30% angustiado y el 36% ansioso. Según Waisgrais, se trata de problemas multidimensionales y estructurales que necesitan mayor atención en la agenda pública.
El 38% de los adolescentes afirmó conocer a un chico que apostó online. Entre quienes realizaron apuestas, siete de cada 10 son varones.
Al consultarles cuáles son los problemas que más les preocupan, los adolescentes mencionaron el consumo de drogas (49%), la pobreza (45%), la salud mental (43%), la violencia (40%), la discriminación (39%), la falta de oportunidades laborales (36%), el endeudamiento familiar (35%), la calidad educativa (32%), la inflación (24%), el cambio climático (22%) y la ludopatía (16%).
La pobreza infantil
El relevamiento se difundió en un contexto en el que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese indicador representa a 15,4 millones de personas, mientras que la indigencia llegó al 7,5%.
La pobreza infantil, en tanto, se ubicó en el 44,5%, lo que equivale a alrededor de 4,1 millones de chicos de entre 0 y 14 años.
En el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que, desde el pico registrado en el primer trimestre de 2024, 1,8 millones de niños y adolescentes salieron de la pobreza y 1,5 millones de la indigencia, con una reducción del 60% de esta última.
La cartera que conduce Sandra Pettovello afirmó que, durante el segundo semestre de 2025, ambos indicadores alcanzaron sus niveles más bajos desde 2018, luego de una tendencia que había mantenido la pobreza infantil por encima del 50% durante la gestión anterior.
Sin embargo, en el último semestre la pobreza infantil volvió a subir, con un incremento de tres puntos porcentuales.