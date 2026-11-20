El dato forma parte de la décima ronda de la encuesta que realiza la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de los derechos de la infancia. El estudio, que se llevó adelante presencialmente en 1.865 hogares con niños y adolescentes y finalizó en septiembre, representa a 6,5 millones de hogares y 27,3 millones de personas.