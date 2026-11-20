Durante el acto, Leiva resaltó que este logro es el fruto de un camino sostenido iniciado en 2021 -en plena pandemia- con la primera acreditación de la Oficina de Gestión Judicial, y subrayó que la calidad se ha transformado en una cultura de trabajo transversal y no en un hecho aislado. "Más allá de las decisiones que toman jueces y juezas, la ciudadanía puede estar segura de que en cada instancia de los procesos se ha trabajado respondiendo a estándares de altísima calidad", afirmó el titular de la Corte. Por su parte, Pontoriero destacó que las 270 horas de auditoría externa reflejan un verdadero cambio cultural que alinea las tareas cotidianas de los operadores judiciales con la satisfacción de los usuarios.