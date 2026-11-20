La Corte Suprema y 45 dependencias judiciales obtuvieron la certificación de calidad ISO 9001:2015
El reconocimiento otorgado por el IRAM consolida cinco años de modernización institucional en los cuatro centros judiciales de Tucumán, garantizando procesos estandarizados y mayor eficiencia en el servicio.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán y 45 dependencias recibieron la certificación ISO 9001:2015 del IRAM en Tribunales para garantizar mayor eficiencia y calidad en el servicio.
- El reconocimiento corona un plan iniciado en 2021 tras 28 jornadas de auditoría externa y 45 internas, bajo el Plan Estratégico 2024/2030 de modernización institucional.
- La medida consolida una cultura de calidad transversal que impactará en la satisfacción ciudadana y servirá de modelo para otras justicias provinciales.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y otras 45 unidades jurisdiccionales y no jurisdiccionales de la provincia recibieron formalmente la certificación de la Norma ISO 9001:2015, entregada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). La ceremonia, desarrollada en el hall central del primer piso del Palacio de Tribunales, estuvo encabezada por el presidente del Alto Tribunal, Daniel Leiva, y el vocal decano, Antonio Estofán, junto a las autoridades del organismo certificador, Gustavo Pontoriero y María Fernanda Montoya.
Durante el acto, Leiva resaltó que este logro es el fruto de un camino sostenido iniciado en 2021 -en plena pandemia- con la primera acreditación de la Oficina de Gestión Judicial, y subrayó que la calidad se ha transformado en una cultura de trabajo transversal y no en un hecho aislado. "Más allá de las decisiones que toman jueces y juezas, la ciudadanía puede estar segura de que en cada instancia de los procesos se ha trabajado respondiendo a estándares de altísima calidad", afirmó el titular de la Corte. Por su parte, Pontoriero destacó que las 270 horas de auditoría externa reflejan un verdadero cambio cultural que alinea las tareas cotidianas de los operadores judiciales con la satisfacción de los usuarios.
La acreditación se enmarca en el segundo año de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado, previsto en el Plan Estratégico Institucional 2024/2030 y acompañado técnicamente por la Oficina de Gestión Judicial. Tras superar 28 jornadas de evaluación externa del IRAM y 45 de auditoría interna, el reconocimiento alcanzó tanto al máximo tribunal como a cámaras, juzgados, oficinas de gestión asociada (OGA), direcciones administrativas y juzgados de paz distribuidos en los centros judiciales de Capital, Concepción y Monteros, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la mejora continua.
Funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación relevaron el modelo de gestión de la Corte tucumana
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, representada por la señora vocal Eleonora Rodríguez Campos, recibió la visita institucional de autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación con el objetivo de exhibir los avances en materia de infraestructura, descentralización y gestión judicial. Durante la jornada, el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo de las Justicias Provinciales, Martín Cardone, junto al asesor legal David Gamarra, desarrollaron una extensa agenda de trabajo acompañados por equipos técnicos locales para conocer en terreno el funcionamiento de distintas dependencias estratégicas de la provincia.
El itinerario comenzó en el interior con una recorrida por los juzgados de paz de Ranchillos -donde supervisaron tanto la sede actual como la obra del nuevo edificio-, Delfín Gallo y Tafí Viejo, siendo recibidos respectivamente por sus titulares, las juezas Gabriela González Robles, María Teresa Muñoz y Gabriela Terraf. En cada escala, los funcionarios dialogaron sobre el crecimiento sostenido de estas dependencias, impulsado no solo por el plan de renovación edilicia, sino también por la ampliación de sus competencias para brindar respuestas ágiles y cercanas a las comunidades locales.
La agenda culminó en el Palacio de Justicia, donde referentes de áreas clave como Acceso a Justicia, Coordinación Estratégica, Gestión Judicial, Gestión de Audiencias, Justicia de Paz y Dirección Técnica expusieron ante la comitiva nacional la operatoria del sistema de audiencias en el fuero Penal. Por la tarde, los visitantes completaron el relevamiento en una Oficina de Gestión Asociada (OGA) del fuero Civil y en el Datacenter, interiorizándose sobre el soporte tecnológico que sostiene la tramitación digital en Tucumán.