Resumen para apurados
- Agricultura autorizó en Argentina la venta de una levadura transgénica para optimizar la producción de bioetanol a partir de cereales, según la Resolución 234.
- La Conabia determinó previamente que la modificación es segura para el ambiente y la salud, ya que no introduce toxinas ni genes de resistencia a antibióticos.
- La medida busca elevar los rendimientos sobre el estándar industrial y consolidar la competitividad y eficiencia productiva del sector de biocombustibles.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizó, a través de la Resolución N°234/2026, la comercialización de una Levadura Saccharomyces cerevisiae genéticamente modificada, diseñada específicamente para la producción de bioetanol a partir de biomasa basada en cereales y carbohidratos, capaz de alcanzar rendimientos superiores al estándar industrial.
La evaluación realizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) concluyó en abril que las modificaciones genéticas son estables y específicas.
Asimismo, se determinó que en la levadura no se introdujeron genes de resistencia a antibióticos ni secuencias de vectores bacterianos en el genoma final, por tanto no se prevé que las modificaciones otorguen características patogénicas o toxigenicidad. Debido a su uso exclusivamente industrial, tampoco se espera que genere impactos negativos sobre el ambiente.
Sobre la base de la información presentada por el desarrollador y del conocimiento científico disponible, se concluyó que la esta levadura no implica un riesgo adicional para el agroecosistema respecto de su contraparte no modificada, para el uso previsto en la producción industrial de bioetanol.
"Con esta autorización, Argentina continúa promoviendo la incorporación de innovaciones que contribuyen a mejorar la eficiencia de los procesos productivos y al fortalecimiento de la competitividad del sector", consignó el organismo en un comunicado.