La situación que describen los futbolistas

Uno de los puntos más delicados del comunicado está relacionado con la salud de un integrante del plantel. Según detallaron, “desde hace más de un mes, uno de nuestros compañeros está a la espera de una operación en su rodilla”, una intervención que, de acuerdo con el texto, no pudo realizarse por falta de dinero. “Poniendo en riesgo su salud y su recuperación”, advirtieron. Según pudo averiguar LA GACETA, el futbolista al que hacen referencia sería Mauro Verón.