Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán denunció mediante un comunicado que no cobra sus sueldos hace tres meses y exigió respuestas urgentes a la dirigencia del club.
- Los futbolistas señalaron que la falta de dinero impidió operar la rodilla de Mauro Verón, lo que agrava la incertidumbre económica y familiar durante la pretemporada.
- El reclamo pone en jaque la preparación deportiva del equipo; los jugadores advirtieron que necesitan garantías laborales para continuar las actividades con normalidad.
El comunicado difundido por los futbolistas de San Martín expuso una situación que, hasta ahora, se mantenía dentro del vestuario. En el texto, el plantel profesional explicó por qué decidió hacer público su reclamo y describió un escenario de incertidumbre, con salarios pendientes y dificultades que también alcanzan la recuperación física de uno de sus integrantes.
“Hace ya tres meses que no percibimos nuestros salarios”, afirmaron los jugadores en el mensaje. La denuncia no se limitó a señalar el atraso en los pagos: también cuestionó la falta de respuestas y de una solución concreta. “Nos encontramos en una situación de gran incertidumbre, sin respuestas ni una solución concreta”, expresaron para explicar por qué resolvieron comunicar lo que sucede.
La situación que describen los futbolistas
Uno de los puntos más delicados del comunicado está relacionado con la salud de un integrante del plantel. Según detallaron, “desde hace más de un mes, uno de nuestros compañeros está a la espera de una operación en su rodilla”, una intervención que, de acuerdo con el texto, no pudo realizarse por falta de dinero. “Poniendo en riesgo su salud y su recuperación”, advirtieron. Según pudo averiguar LA GACETA, el futbolista al que hacen referencia sería Mauro Verón.
Los jugadores también buscaron remarcar el impacto personal que tiene el conflicto y no solamente sus consecuencias deportivas. “Tenemos familia atrás de cada deportista profesional”, señalaron en uno de los pasajes centrales del mensaje. La frase apunta a las dificultades que genera la falta de cobro para quienes dependen de esos ingresos y sus familias.
En el cierre, el plantel expresó su malestar por tener que atravesar esta situación y pidió que se respeten sus derechos laborales. “Lamentamos profundamente estar atravesando esta situación y pedimos que se respeten nuestros derechos como trabajadores, para poder continuar con nuestras actividades con normalidad”, concluyeron. El comunicado dejó así planteados los reclamos de los futbolistas: tres meses sin percibir sus salarios, falta de respuestas y un problema de salud que, según denunciaron, todavía no pudo resolverse.