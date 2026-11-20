La decisión de no realizar la práctica fue consensuada por todos los futbolistas. Sin embargo, las diferencias aparecieron a la hora de hacer público el reclamo. El comunicado comenzó a circular en las redes sociales y fue compartido en las historias de Instagram de Víctor Salazar y Jorge Juárez, mientras que Matías "Caco" García lo publicó en su estado de WhatsApp. Según pudo conocer LA GACETA, una parte del grupo no estuvo de acuerdo con la difusión del mensaje. Por ahora, tampoco está confirmado si otros jugadores lo replicarán durante las próximas horas.