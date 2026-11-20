Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán inició ayer una huelga en el club y denunció tres meses de salarios impagos y falta de atención médica para un jugador lesionado.
- Los futbolistas difundieron un comunicado tras negarse a entrenar, contradiciendo al presidente Oscar Mirkin, quien había asegurado previamente que la institución estaba al día.
- El conflicto agrava la crisis institucional y traba la rescisión de contratos de 12 futbolistas, lo que complica la conformación del equipo para la próxima temporada.
La situación económica de San Martín sumó un nuevo capítulo de tensión. En medio de las negociaciones por las bajas y las continuidades de cara a la temporada 2027, el conflicto entre los futbolistas y la dirigencia dejó de ser una cuestión que se manejaba puertas adentro y comenzó a tomar estado público. Ayer, el plantel decidió no entrenarse como medida de fuerza ante la falta de respuestas económicas y permaneció dentro del vestuario, sin salir al campo de juego, según pudo averiguar LA GACETA.
La decisión de no realizar la práctica fue consensuada por todos los futbolistas. Sin embargo, las diferencias aparecieron a la hora de hacer público el reclamo. El comunicado comenzó a circular en las redes sociales y fue compartido en las historias de Instagram de Víctor Salazar y Jorge Juárez, mientras que Matías "Caco" García lo publicó en su estado de WhatsApp. Según pudo conocer LA GACETA, una parte del grupo no estuvo de acuerdo con la difusión del mensaje. Por ahora, tampoco está confirmado si otros jugadores lo replicarán durante las próximas horas.
Tres meses sin cobrar, el reclamo de los futbolistas del "Santo"
El comunicado comienza con una explicación de los motivos que llevaron a los futbolistas a hacer pública su situación. "El plantel profesional de San Martín de Tucumán se ve en la obligación de dar a conocer la situación que estamos atravesando", expresa el texto.
Luego aparece el reclamo central. "Hace ya tres meses que no percibimos nuestros salarios", aseguran los jugadores. La denuncia introduce un elemento que contrasta directamente con la postura que la dirigencia había sostenido públicamente sobre las obligaciones económicas con el plantel.
El escrito también expone una situación particular que genera preocupación. Según el comunicado, uno de los futbolistas lleva más de un mes esperando una intervención quirúrgica en una de sus rodillas, que todavía no pudo realizarse por falta de dinero. Según pudo averiguar LA GACETA, el jugador al que hace referencia el mensaje sería Mauro Verón.
"Se encuentra a la espera de una operación en su rodilla, la cual no se ha podido realizar por falta de dinero, poniendo en riesgo su salud y su recuperación", señala el comunicado. El planteo suma una dimensión diferente al reclamo salarial, porque ya no se limita al incumplimiento de los pagos, sino que advierte sobre las consecuencias que esa situación podría tener en la recuperación de un futbolista.
La explicación de Mirkin
El comunicado de los futbolistas también vuelve a poner el foco sobre las declaraciones que había realizado Oscar Mirkin ante la consulta de LA GACETA. Al referirse a las negociaciones por las salidas de los jugadores que no continuarán en el plantel, el presidente explicó que se trataba de decisiones deportivas y aclaró que no estaban vinculadas con deudas de septiembre u octubre.
“Estamos tratando con cada uno de los jugadores que ya no van a quedarse en el plantel por cuestiones estrictamente deportivas. Están negociando con cada uno la rescisión de los contratos respectivos, que no son en todos los casos iguales, pero en ningún caso tiene que ver con deudas de septiembre ni de octubre. Son estrictamente por decisiones de cuestiones técnicas deportivas”, expresó.
De esta manera, Mirkin se refirió puntualmente a los motivos de las desvinculaciones, mientras que el comunicado difundido por los futbolistas expuso un reclamo salarial que involucra al plantel profesional y denuncia tres meses sin cobrar.
Orfila, entre dos posiciones
En medio del conflicto también aparece la postura de Alejandro Orfila. El entrenador entendería las dos partes de una situación que todavía no encuentra una resolución: por un lado, el reclamo de los futbolistas por los salarios y, por otro, las dificultades que atraviesa la institución para resolver las cuestiones económicas y contractuales.
El episodio se produce mientras el cuerpo técnico y la dirigencia avanzan en la conformación del plantel para la próxima temporada. La decisión de no entrenarse alteró la rutina de trabajo y dejó en evidencia que las diferencias económicas ya tienen consecuencias concretas en la preparación deportiva.
Un conflicto en plena reestructuración
La dirigencia trabaja para resolver las salidas de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta y definir las continuidades de cara al próximo campeonato.
El listado de bajas ya suma 12 apellidos. A los 10 jugadores que el entrenador apartó tras el cierre del torneo -Darío Sand, Nahuel Manganelli, Rodrigo Ayala, Milton Ríos, Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Matías "Caco" García, Matías Ignacio García y Diego Diellos- se agregaron Gonzalo "Turbo" Rodríguez y Salazar.
Según había explicado Mirkin, la intención de la comisión directiva es negociar individualmente cada desvinculación y resolver las diferencias contractuales antes de fin de año. Las situaciones no son iguales: mientras algunos vínculos vencen en diciembre, otros futbolistas tienen contratos vigentes por más tiempo y las conversaciones deben contemplar cómo se resolverán esos compromisos.
En ese escenario, el reclamo salarial suma un problema más a una institución que intenta ordenar su estructura deportiva y económica para 2027. Por ahora, no está confirmado si el comunicado será replicado por más jugadores ni si habrá una nueva respuesta de la dirigencia. Lo concreto es que el plantel ya tomó una medida de fuerza y que el conflicto, lejos de encontrar una solución, comenzó a hacerse visible.