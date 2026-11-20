Resumen para apurados
- El acta de defunción reveló que Patrick Stewart murió a los 86 años el 28 de octubre en Los Ángeles debido a un paro cardiorrespiratorio causado por Alzheimer y demencia.
- El artista británico padecía trastornos neurocognitivos que lo alejaron de los escenarios; sus restos fueron despedidos en noviembre mediante hidrólisis alcalina.
- El informe oficial concluye las especulaciones sobre la salud del legendario intérprete de Star Trek y X-Men, consolidando su legado en el cine y la televisión.
Patrick Stewart murió el 28 de octubre de 2026 dejando una marca en la ciencia ficción de proyección mundial con el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el profesor Charles Xavier en X-Men. A diferencia de la mayoría de las celebridades, cuyos detalles se difunden en lo inmediato, el motivo puntual del fallecimiento del actor británico se mantuvo bajo reserva, aunque trascendieron versiones que apuntaban a las afecciones neurológicas que ya lo habían apartado del cine. Finalmente y después de un mes, el acta de defunción fue revelada.
Medios estadounidenses difundieron el certificado de defunción de Patrick Stewart, el reconocido artista británico de teatro, cine y televisión, y protagonista de las sagas que recorrieron el mundo. El intérprete falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, donde se refugiaba de los trastornos cognitivos que lo obligaron a alejarse de los escenarios.
Qué reveló el acta de defunción sobre la muerte de Patrick Stewart
De acuerdo con el acta de defunción emitida por el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles —a la que pudo acceder el medio de espectáculos TMZ—, Stewart falleció a causa del avance del mal de Alzheimer y de la demencia con cuerpos de Lewy. El documento oficial indicó que el actor sufrió un paro cardiopulmonar a la vez que padeció este trastorno neurocognitivo, una enfermedad neurodegenerativa progresiva causada por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro de las neuronas, que afecta la memoria, el pensamiento y el movimiento.
El registro incluso reveló los detalles del servicio funerario, donde su cuerpo fue tratado con un método alternativo a la cremación tradicional llamado hidrólisis alcalina o “cremación con agua”. El proceso fue realizado el 3 de noviembre pasado y consiste en utilizar agua y sustancias químicas para la disposición de los restos, en lugar de recurrir a la incineración mediante fuego.
El comunicado de su familia tras la muerte de Patrick Stewart
La noticia que impactó en Hollywood la había dado la propia familia del intérprete, que anunció su muerte el pasado 29 de octubre a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del artista en Instagram.
"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", rezaba el escrito.
Patrick fue una de las fuerzas imparables en el teatro y el cine, cosechando elogios de la crítica por casi todos los papeles que interpretó a lo largo de una carrera que abarcó seis décadas. Aunque será recordado por su trabajo en grandes franquicias como Star Trek y X-Men, también brilló en la Royal Shakespeare Company y fue nominado a un premio Emmy y a un Globo de Oro por la película para televisión Moby Dick.