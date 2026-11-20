Qué reveló el acta de defunción sobre la muerte de Patrick Stewart

De acuerdo con el acta de defunción emitida por el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles —a la que pudo acceder el medio de espectáculos TMZ—, Stewart falleció a causa del avance del mal de Alzheimer y de la demencia con cuerpos de Lewy. El documento oficial indicó que el actor sufrió un paro cardiopulmonar a la vez que padeció este trastorno neurocognitivo, una enfermedad neurodegenerativa progresiva causada por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro de las neuronas, que afecta la memoria, el pensamiento y el movimiento.