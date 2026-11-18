Los dueños del departamento que alquiló la intérprete tiempo antes de su partida, y en el que se alojó cuando sufrió la sobredosis, volvieron a aceptar reservas después de haber cerrado estos últimos meses. El apartamento que figuraba en la plataforma, el cual fue habitado por un tiempo por la artista y su novio, ahora se ofrece con las mismas comodidades que utilizó Panettiere. En la aplicación se muestran fotos de la habitación en la que perdió la vida y hasta el sofá cama en donde se desvaneció, situación que generó controversia.