A tres meses de la muerte de Hayden Panettiere, volvieron a alquilar el departamento donde ocurrió la tragedia
Los propietarios del inmueble en Carolina del Sur volvieron a ofrecer el apartamento en la plataforma de alquileres temporarios, Airbnb. La publicación incluye imágenes del interior donde ocurrió la tragedia y desató un fuerte debate entre los usuarios.
Resumen para apurados
- Reabrieron en Airbnb el departamento de Carolina del Sur donde la actriz Hayden Panettiere murió hace tres meses por una sobredosis accidental.
- La actriz falleció el 16 de agosto tras ingerir píldoras adulteradas con fentanilo. La policía cerró la causa y el inmueble estuvo inactivo durante noventa días.
- La oferta con fotos del interior desató controversia y abre un debate ético sobre los límites comerciales en alojamientos temporarios tras tragedias de famosos.
Hayden Panettiere murió el 16 de agosto debido a una sobredosis de drogas, tras una vida de luchas contra la depresión, problemas de alcoholismo y crisis de salud mental, lo que culminó en su fallecimiento a los 36 años. Cuando el trágico episodio ocurrió, la actriz de “Héroes” y “Nashville” no estaba en su domicilio habitual, sino que el hecho sucedió mientras se encontraba alquilando un Airbnb. Luego de tres meses de su deceso, el departamento que se convirtió en la escena de la tragedia volvió a ponerse en renta.
Los dueños del departamento que alquiló la intérprete tiempo antes de su partida, y en el que se alojó cuando sufrió la sobredosis, volvieron a aceptar reservas después de haber cerrado estos últimos meses. El apartamento que figuraba en la plataforma, el cual fue habitado por un tiempo por la artista y su novio, ahora se ofrece con las mismas comodidades que utilizó Panettiere. En la aplicación se muestran fotos de la habitación en la que perdió la vida y hasta el sofá cama en donde se desvaneció, situación que generó controversia.
El testimonio de un huésped reciente tras la reapertura del departamento
El inmueble se encuentra ubicado en Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, y cuenta con una habitación y un baño. Según informó el medio TMZ, un huésped que se hospedó recientemente se enteró de que ese fue el lugar en el que Panettiere falleció en medio de su viaje. El visitante afirmó que el departamento se encontraba “limpio” y que había tenido una “estancia estupenda”.
La protagonista de Nashville falleció el 16 de agosto de 2026 a causa de lo que posteriormente se confirmó que fue una “sobredosis accidental de drogas”. La actriz se registró en el alojamiento con su novio, Brian Hickerson, la noche anterior a su muerte. El hermano de la pareja de Pannetiere llegó al lugar un domingo, encontró a Hayden inconsciente y llamó a la policía.
Qué determinó el informe policial que llevó a cerrar la causa
Según el reporte de las autoridades, Brian entregó una bolsa de pastillas que Hayden tenía en su poder durante el interrogatorio. La investigación sobre el fallecimiento de la figura televisiva se cerró de manera oficial a los dos meses de la tragedia, donde el forense determinó, como se consigna en TMZ, que la causa de su deceso fue un consumo excesivo “accidental”, provocado por píldoras adulteradas con fentanilo.
Un vocero del Departamento de Policía de Greenville le confirmó a ese medio que ya no investigarán más con respecto a lo que ocurrió.
Cómo encontraron a la actriz en el departamento
El informe sostuvo que Panettiere estaba sentada en una silla del living y no respondía cuando el hermano de Brian, Zach Hickerson, entró a la vivienda. Fue en ese momento en el que el cuñado de la actriz llamó al 911.
Según publicó en su momento el medio Page Six, el documento policial indicó que quien encontró sin vida a la intérprete en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, fue Zach Hickerson. Su hermano, mientras ocurría esto, dormía en una de las habitaciones.
El alojamiento de Airbnb no estuvo disponible para alquilar durante tres meses después de la muerte de Hayden, pero recientemente volvió a abrir sus puertas.