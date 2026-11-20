Bill Gates sorprendió con su presencia en Ushuaia: ¿qué hace el magnate en Argentina?
El cofundador de Microsoft fue fotografiado en el puerto de Ushuaia y luego apareció en distintos puntos de Buenos Aires. Su llegada no fue anunciada y coincidió con la presencia de dos lujosos megayates en Tierra del Fuego.
La presencia de Bill Gates en Ushuaia generó sorpresa entre los habitantes de la ciudad más austral del mundo. El cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más ricos del planeta fue fotografiado en la zona portuaria de la capital de Tierra del Fuego, donde permaneció durante buena parte de la jornada. También trascendió que habría realizado recorridos en helicóptero.
La visita no había sido anunciada oficialmente y despertó curiosidad por el bajo perfil con el que se desarrolló. Horas después, comenzaron a circular nuevas imágenes del magnate estadounidense en la ciudad de Buenos Aires, donde fue visto en el barrio de La Boca y en Plaza de Mayo, acompañado por un grupo de hombres.
Cómo fue la visita de Bill Gates a Ushuaia
Una de las imágenes que permitió confirmar la presencia de Bill Gates en Tierra del Fuego lo muestra caminando por una de las pasarelas del puerto de Ushuaia, con el canal Beagle como fondo.
El empresario vestía un suéter oscuro y llevaba un abrigo sobre uno de sus brazos mientras recorría el sector comercial del muelle, donde funcionan distintos locales y puestos de recuerdos.
Según trascendió, Gates permaneció durante gran parte del día en la ciudad y también habría realizado paseos en helicóptero. Sin embargo, hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre los motivos de su viaje ni cuánto tiempo tenía previsto permanecer en la provincia.
Posteriormente, se difundieron fotografías del empresario en Buenos Aires. En una de ellas aparece en el barrio de La Boca y en otra en Plaza de Mayo. En ambas se lo observa con una remera estilo polo y acompañado por varios hombres.
Los megayates que despertaron curiosidad en Ushuaia
La llegada del cofundador de Microsoft coincidió con la presencia de dos embarcaciones vinculadas al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta en el puerto de Ushuaia.
Uno de los barcos es el Lonian, un megayate de 87 metros de eslora construido en 2018 por el astillero neerlandés Feadship. Su valor estimado ronda los 160 millones de dólares.
La segunda embarcación es el Hodor, un buque de apoyo de 66 metros de longitud, construido por el astillero español Armón y botado en 2019.
Este tipo de barcos son conocidos como shadow vessels o embarcaciones sombra. Su función es acompañar a los grandes yates durante sus travesías y transportar equipamiento adicional, como helicópteros, lanchas rápidas, vehículos y otros elementos necesarios para realizar expediciones en lugares alejados.
Qué se sabe sobre la relación entre Bill Gates y las embarcaciones
Lorenzo Fertitta, a quien están vinculados los dos barcos amarrados en Ushuaia, fue propietario de la Ultimate Fighting Championship (UFC) junto a su hermano Frank. Ambos estuvieron al frente de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo hasta su venta en 2016.
Aunque la coincidencia entre la visita de Gates y la presencia de los megayates despertó distintas especulaciones, no existe hasta el momento una confirmación oficial que vincule la estadía del empresario con esas embarcaciones.
Ushuaia es un destino habitual para visitantes internacionales de alto perfil y para expediciones que parten hacia la Antártida. En ese contexto, la presencia de figuras empresariales y embarcaciones de lujo no resulta completamente ajena a la actividad turística de la ciudad.
Por ahora, el recorrido de Bill Gates por el extremo sur del continente se mantiene bajo reserva. Sus apariciones en el puerto fueguino y, posteriormente, en distintos puntos de Buenos Aires fueron algunas de las pocas imágenes públicas que trascendieron de su visita.