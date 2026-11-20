La presencia de Bill Gates en Ushuaia generó sorpresa entre los habitantes de la ciudad más austral del mundo. El cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más ricos del planeta fue fotografiado en la zona portuaria de la capital de Tierra del Fuego, donde permaneció durante buena parte de la jornada. También trascendió que habría realizado recorridos en helicóptero.