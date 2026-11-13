Caída mundial de Outlook: qué pasó con el servicio de Microsoft y cuándo volvería a funcionar con normalidad
La interrupción comenzó el jueves y afecta a Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países. Microsoft explicó cuál sería el origen de la falla y trabaja para restablecer los servicios, aunque todavía no hay un horario confirmado para su normalización.
Resumen para apurados
- Una sobrecarga en servidores de Microsoft provocó entre jueves y viernes la caída de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países, afectando a millones de usuarios.
- La empresa descartó ciberataques, desvió conexiones y extendió la espera de emails a 48 horas. La falla paralizó actividades en oficinas, escuelas y hospitales.
- El incidente expone la alta dependencia global de plataformas clave, mientras Microsoft trabaja en la normalización total del servicio y prepara un informe técnico.
Una falla en los servicios de Microsoft provocó este viernes inconvenientes en Outlook, Teams y Copilot, con consecuencias en las comunicaciones de empresas, escuelas, hospitales y distintas organizaciones. La interrupción, que comenzó el jueves, se extendió a más de 70 países y afectó a usuarios que dependen de estas herramientas para trabajar y comunicarse.
Aunque la compañía informó que detectó los primeros signos de estabilización, los servicios todavía no funcionan con normalidad. Microsoft continúa trabajando para recuperar la capacidad de sus sistemas y advirtió que el estado de la plataforma sigue siendo variable.
Qué se sabe sobre la caída de Outlook y los servicios de Microsoft
El problema afecta principalmente a las herramientas de Microsoft 365, entre ellas Outlook, el servicio de correo electrónico, Teams, utilizado para reuniones y comunicaciones laborales, y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.
La magnitud del incidente es difícil de determinar con precisión. Sin embargo, considerando que Microsoft 365 cuenta con unos 430 millones de usuarios, se trata de una interrupción de alcance potencialmente masivo.
Los reportes de fallas comenzaron a multiplicarse el jueves. El sitio Downdetector registró inconvenientes en más de 70 países, lo que evidenció la extensión geográfica del problema.
La caída de Outlook puede generar complicaciones que van más allá de no poder enviar o recibir correos electrónicos. También afecta gestiones laborales, comunicaciones institucionales y trámites que dependen de la disponibilidad de estos sistemas.
Qué explicó Microsoft sobre el problema y cuándo se normalizará Outlook
Desde la compañía señalaron que comenzaron a observar los primeros indicios de recuperación, aunque aclararon que todavía no pueden garantizar el funcionamiento normal de todas las herramientas.
Microsoft explicó que el inconveniente estaría relacionado con una sobrecarga en un proceso central de los servidores afectados. Esta situación provoca que algunos equipos dejen de responder y reduce la capacidad disponible para atender las solicitudes de los usuarios.
Además, la empresa descartó que el incidente estuviera relacionado con una brecha de ciberseguridad o un ataque malicioso.
Como parte de las medidas para recuperar el servicio, Microsoft comenzó a reintroducir el tráfico de manera gradual y a desviar las conexiones de los servidores que presentan inconvenientes.
La compañía también anunció que ampliará a 48 horas el período de espera para los correos electrónicos. La medida busca evitar que los mensajes enviados durante la interrupción se pierdan o generen nuevos problemas cuando el sistema vuelva a funcionar.
Por el momento, no se informó un horario definitivo para la normalización completa de Outlook, Teams y Copilot.
Por qué la caída de Microsoft genera problemas en todo el mundo
La interrupción volvió a poner en evidencia cuánto dependen las empresas y las instituciones de las plataformas tecnológicas para desarrollar sus actividades cotidianas.
Entre los sectores afectados se encuentran oficinas, establecimientos educativos y hospitales, donde el correo electrónico y las herramientas de comunicación digital resultan fundamentales para coordinar tareas, transmitir información y organizar servicios.
Incluso algunas compañías tuvieron que modificar sus actividades. Entre ellas, el grupo suizo Richemont SA y el fabricante estadounidense Workhorse Group Inc. debieron postergar la presentación de sus resultados debido a las dificultades técnicas. Richemont logró publicar posteriormente su informe.
El episodio también recordó otros incidentes tecnológicos de gran impacto, como la interrupción de Amazon Web Services durante 15 horas el año pasado y la falla provocada por una actualización de CrowdStrike en 2024, que afectó vuelos y sistemas informáticos en distintos países.
Mientras Microsoft continúa trabajando para restablecer sus plataformas, millones de usuarios esperan que Outlook y el resto de sus servicios recuperen su funcionamiento habitual. La empresa anticipó que difundirá un informe completo una vez que el incidente esté resuelto.