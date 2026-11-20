El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este viernes 20 de noviembre. El fenómeno afectará a 11 provincias, con distintos niveles de intensidad y riesgo. En algunas regiones podrían registrarse precipitaciones abundantes, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.