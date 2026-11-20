Tormentas intensas y posible caída de granizo: 11 provincias están bajo alerta narnaja y amarilla este viernes 20
El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este viernes 20 de noviembre. Advierten por posible caída de granizo, ráfagas superiores a 90 km/h y abundantes precipitaciones en distintas regiones del país.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para 11 provincias argentinas este viernes, debido a tormentas intensas con riesgo de granizo y fuertes ráfagas.
- Misiones y Corrientes prevén hasta 100 mm de agua y vientos de 90 km/h, mientras el mal tiempo se extiende a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia.
- El SMN recomendó no salir, asegurar objetos sueltos y limpiar desagües para mitigar riesgos de anegamientos y daños materiales ante el temporal inminente.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este viernes 20 de noviembre. El fenómeno afectará a 11 provincias, con distintos niveles de intensidad y riesgo. En algunas regiones podrían registrarse precipitaciones abundantes, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Además, el organismo anticipó que volverán los chaparrones a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en una jornada marcada por la inestabilidad climática.
Alerta naranja por tormentas severas: cuáles son las zonas afectadas
El nivel naranja rige para Misiones y el extremo noreste de Corrientes, donde se esperan tormentas fuertes y algunas podrían alcanzar intensidad severa.
De acuerdo con el parte del SMN, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de diferentes tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
En estas áreas se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas
El nivel amarillo por tormentas alcanza a Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, el norte de La Pampa, el norte de Santa Cruz, Córdoba, San Luis y el sur de Santa Cruz.
En estas jurisdicciones se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, con posibles variaciones según la zona.
Por otra parte, el SMN mantiene una advertencia amarilla por lluvias para el extremo sur de Santa Cruz. Allí se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada. Tampoco se descarta la aparición de algunas tormentas aisladas.
Las recomendaciones del SMN ante las tormentas
Frente a las condiciones meteorológicas previstas, el organismo difundió una serie de medidas para reducir los riesgos durante las tormentas:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen los fenómenos.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si una persona se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.