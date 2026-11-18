El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó este miércoles los motivos por los que la inflación dejó de bajar al ritmo que esperaba el Gobierno y apuntó contra dos factores: el escenario político interno y la guerra en Medio Oriente. Según sostuvo, el denominado “riesgo kuka” y el encarecimiento del petróleo impactaron sobre la demanda de dinero y los costos de producción.