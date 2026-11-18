Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei afirmó este miércoles en A24 que la inflación frena su baja debido a la tensión política de la oposición interna y al alza global del crudo.
- Según el mandatario, las disputas legislativas afectaron la demanda de dinero y el conflicto en Medio Oriente duplicó el precio del crudo, encareciendo costos de producción.
- El Ejecutivo ratificó el superávit fiscal y las rebajas impositivas como ejes centrales para consolidar la desinflación frente a la volatilidad externa y el clima político.
El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó este miércoles los motivos por los que la inflación dejó de bajar al ritmo que esperaba el Gobierno y apuntó contra dos factores: el escenario político interno y la guerra en Medio Oriente. Según sostuvo, el denominado “riesgo kuka” y el encarecimiento del petróleo impactaron sobre la demanda de dinero y los costos de producción.
Durante una entrevista en A24, el mandatario defendió su interpretación sobre las causas de la inflación y recordó que, para su concepción económica, se trata de un fenómeno monetario. “Es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero”, afirmó.
Explicó que ese exceso puede producirse tanto por un incremento de la cantidad de dinero en circulación como por una disminución de su demanda. En ambos casos, sostuvo, se reduce el poder adquisitivo de la moneda y aumentan los precios.
También hizo referencia al tiempo que demora en trasladarse la emisión monetaria a los precios. “Al emitir, hay un rezago. El impacto se ve en 26 meses”, señaló. En ese sentido, cuestionó los controles de precios y consideró que habían mantenido “artificialmente caro” el precio del dinero, lo que habría postergado la reducción de la inflación.
Milei aseguró que su administración había conseguido una fuerte desaceleración hasta mediados del año pasado. “Veníamos bajando muy fuertemente la inflación: a mediados del año pasado tocó 1,5%”, expresó. Según destacó, ese proceso se desarrolló junto con correcciones tarifarias y el respeto por los derechos de propiedad.
El “riesgo kuka” y el petróleo, entre las explicaciones de Milei
El jefe de Estado ubicó un cambio en la dinámica inflacionaria durante la segunda mitad de 2025 y lo relacionó con las tensiones políticas. “A mediados del año pasado, vino el ataque bestial de los orcos y los kukas”, manifestó, en referencia a sectores de la oposición.
De acuerdo con su explicación, ese escenario generó ventas de bonos argentinos, una caída de sus cotizaciones, un incremento de las tasas de interés y una suba del riesgo país. Milei sostuvo que las tasas más elevadas provocan una reducción de la demanda de dinero y, como consecuencia, presionan sobre los precios.
Al explicar qué factores habían demorado la desinflación, mencionó “el ‘riesgo kuka’ que nos impactó en el segundo semestre” de 2025 y el conflicto bélico en Medio Oriente, que impulsó el valor internacional del petróleo.
Sobre este último punto, el mandatario describió el encarecimiento del crudo como un shock externo que afecta la oferta. “Ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que hace saltar los precios. Saltó la tasa de inflación en todo el mundo”, afirmó.
También recordó que el barril pasó de U$S60 a U$S120. Según su análisis, ese incremento repercute sobre los costos, reduce la oferta y provoca una aceleración de los precios en el corto plazo.
La defensa de los indicadores económicos
“Usted se da cuenta de que la inflación la derrumbamos”, agregó. El Presidente relacionó ese resultado con la reducción del déficit fiscal y las rebajas impositivas que, según afirmó, lleva adelante su administración.
En esa línea, sostuvo que el Gobierno devolvió U$S100.000 millones a los argentinos a través de la reducción del impuesto inflacionario y otros U$S25.000 millones anuales mediante recortes de impuestos. “Cada vez que mejora el superávit fiscal, nosotros bajamos impuestos. Eso es una política de Estado”, remarcó.