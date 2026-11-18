La relación de Mauro Icardi y la China Suárez habría tenido consecuencias en la carrera profesional de la actriz. Según revelaron en el programa DDM (América TV), la artista perdió la posibilidad de volver a ocupar un lugar protagónico en las nuevas temporadas de En el Barro, la serie de Sebastián Ortega, debido a la incertidumbre sobre su futuro y a los celos que el futbolista manifestó públicamente por sus escenas de contenido sexual.