Resumen para apurados
- La China Suárez perdió su rol protagónico en la serie 'En el barro' tras los celos manifestados por Mauro Icardi ante sus escenas íntimas de ficción.
- Pese al éxito de su personaje, la actriz limitó su participación a un solo capítulo luego de que Icardi admitiera públicamente su disgusto con las tomas de contenido sexual.
- El caso generó fuertes críticas hacia las actitudes machistas del futbolista y expone el impacto negativo de su vida personal en la continuidad de su carrera artística.
La relación de Mauro Icardi y la China Suárez habría tenido consecuencias en la carrera profesional de la actriz. Según revelaron en el programa DDM (América TV), la artista perdió la posibilidad de volver a ocupar un lugar protagónico en las nuevas temporadas de En el Barro, la serie de Sebastián Ortega, debido a la incertidumbre sobre su futuro y a los celos que el futbolista manifestó públicamente por sus escenas de contenido sexual.
El tema fue abordado por el periodista Guido Záffora, quien recordó que, antes de comenzar su relación con Icardi, Suárez había protagonizado dos producciones que fueron grandes éxitos: La hija del fuego y la segunda temporada de En el Barro.
En esta última, la actriz interpretó a una prostituta VIP que era protegida por el personaje de Verónica Llinás, la capanga de la cárcel. “Para mí la China ahí estaba muy bien, era la protagonista, estaba muy bien”, opinó Záffora. También destacó que su actuación fue una revelación y que había sido muy querida por sus compañeras.
Un detalle que el periodista remarcó es que la grabación se realizó en pleno Wanda Gate, cuando Suárez todavía no había confirmado públicamente su relación con el delantero. Al cierre de esa temporada, su personaje lograba escapar de la cárcel junto a su pareja en la ficción, una situación que dejaba abierta la posibilidad de regresar en las siguientes entregas.
Sin embargo, cuando los productores de Underground le ofrecieron participar de las nuevas temporadas, la respuesta de la actriz fue que “no sabía a dónde iba a estar y cómo iba a ser su vida a partir del 2026”. Záffora relacionó esa incertidumbre con su vínculo con Icardi y con las declaraciones que el futbolista había realizado sobre las escenas íntimas de su pareja.
Los celos de Icardi y las escenas de sexo
Durante el programa, el conductor Martín Candalaft recuperó un fragmento de Otro Día Perdido, el ciclo de El Trece conducido por Mario Pergolini, en el que Icardi habló abiertamente sobre las escenas subidas de tono que Suárez protagonizó en En el Barro.
“Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día”, había dicho el futbolista. Luego agregó: “Ya desde ese día le dejé en claro que ahí estábamos recién empezando. Fue al principio y le dije: 'A mí esto no me gusta'”.
El propio Icardi reconoció que es celoso y admitió que no tuvo la posibilidad de ver los primeros capítulos de la serie porque la relación ya había comenzado cuando se estrenaron.
Las declaraciones generaron cuestionamientos en el panel de DDM. El periodista Franco Torchia criticó la postura del delantero: “¿Desde qué era geológica habla este sujeto al que una escena de ficción le genera celos? Estamos efectivamente ante un ejemplar de un machismo recalcitrante”.
Záffora, por su parte, recordó una escena de alto impacto de la segunda temporada, protagonizada por Llinás y Suárez, a la que calificó de “gravísima”. En el contexto de los dichos de Icardi, ese pasaje de la ficción adquirió una nueva dimensión.
De un protagónico a una participación de un capítulo
El periodista también explicó cómo quedó conformado el reparto de las nuevas entregas. La tercera temporada tendrá a Lorena Vega en el papel de capanga, aunque la actriz no cerró contrato para la cuarta debido a una diferencia económica. Según Záffora, ese lugar podría haber sido ocupado por Suárez, que había recibido una propuesta para sumarse a las grabaciones.
Finalmente, la participación acordada para la China quedó limitada a un solo capítulo de la tercera temporada, mediante un flashback. “Fue reducida a una participación de sindicato de extra, prácticamente”, graficó Torchia.
Las temporadas tres y cuatro de la ficción de Sebastián Ortega se graban actualmente en simultáneo. El elenco estará encabezado por María Becerra y Nicki Nicole, mientras que también regresarán Juana Molina, quien formó parte de la primera temporada, y Caro Ramírez, conocida por su trabajo en La reina del flow.
Para Záffora, el desenlace de la negociación dejó una conclusión contundente: Suárez habría perdido la oportunidad de volver a tener un papel protagónico por estar en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo.