La investigación por la quiebra de Ueno Bank en Paraguay detectó un faltante de G. 3.090.600.000, equivalente a unos U$S 496.200, durante un allanamiento en la bóveda de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez que prestaba servicios al banco. El conteo de efectivo reveló diferencias entre los registros de Tesorería y el dinero disponible, mientras la Fiscalía también detectó irregularidades en las cámaras de seguridad.