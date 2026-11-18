Resumen para apurados
- La Fiscalía paraguaya detectó un faltante de casi U$S 500.000 en la bóveda de GSR Security durante un allanamiento por la quiebra de Ueno Bank.
- El conteo físico arrojó diferencias con los registros contables. Además, los peritos descubrieron cortes en las cámaras de seguridad y rastrearon un móvil vía GPS.
- La investigación busca esclarecer el destino del dinero desaparecido y determinar las responsabilidades penales de los directivos vinculados a la entidad.
La investigación por la quiebra de Ueno Bank en Paraguay detectó un faltante de G. 3.090.600.000, equivalente a unos U$S 496.200, durante un allanamiento en la bóveda de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez que prestaba servicios al banco. El conteo de efectivo reveló diferencias entre los registros de Tesorería y el dinero disponible, mientras la Fiscalía también detectó irregularidades en las cámaras de seguridad.
El procedimiento, a cargo de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, también permitió detectar interrupciones en las cámaras de seguridad y reconstruir, mediante el GPS de un vehículo de la transportadora, un recorrido que derivó en un segundo allanamiento. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió con el dinero y determinar posibles responsabilidades.
Una puerta de bóveda de seguridad permanece instalada en una oficina intervenida durante las diligencias judiciales por el caso Ueno Bank.
El conteo de efectivo reveló una diferencia de casi medio millón de dólares
Según los registros de Tesorería y el sistema SGR, en la bóveda debían encontrarse G. 5.700.150.000 (unos USD 911.797) correspondientes a Ueno Bank y G. 12.402.140.500 (unos U$S 1.981.992,95), además de U$S 189.396 pertenecientes a Red Digital.
Sin embargo, el conteo físico, que se extendió durante toda una jornada y contó con representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), detectó un faltante de G. 3.090.600.000 (unos USD 496.200) en el paquete de dinero atribuido a Red Digital. El resto de los valores coincidió con los registros contables.
En total, los responsables contabilizaron G. 15.011.690.500 y U$S 189.396. La diferencia entre el dinero registrado y el efectivo disponible se convirtió en uno de los principales puntos de la investigación fiscal.
Varios estantes de una bóveda contienen fajos de billetes y bolsas de seguridad precintadas tras un allanamiento vinculado a la investigación del caso Ueno Bank.
Dos interrupciones en las cámaras de seguridad bajo análisis
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el funcionamiento del sistema de vigilancia de GSR Security. Los registros indican que el 3 de noviembre las cámaras dejaron de funcionar en dos oportunidades.
El primer corte ocurrió minutos antes de las 17 y se extendió durante aproximadamente una hora. Cerca de las 19, el sistema volvió a quedar fuera de servicio hasta el día siguiente. La Fiscalía analiza estos episodios junto con los demás elementos reunidos durante los procedimientos para establecer si existe alguna relación con el faltante de dinero.
Varios funcionarios cuentan y organizan fajos de billetes incautados.
El GPS de un vehículo derivó en un segundo allanamiento
La investigación también incluyó el análisis del sistema de geolocalización del móvil 7 de la transportadora. Los datos permitieron establecer que el vehículo salió de la casa central y se dirigió al barrio Trinidad, donde el propietario tiene un negocio junto a su esposa.
A partir de ese recorrido, los fiscales ordenaron un segundo allanamiento en el inmueble. Allí encontraron documentación vinculada con el estado de cuenta de la bóveda, otro elemento que quedó bajo análisis de los investigadores.
Varios paquetes de billetes sellados permanecen sobre una mesa durante el procedimiento judicial vinculado al caso Ueno Bank.
La causa por la quiebra de Ueno Bank suma nuevas diligencias
El operativo comenzó durante la mañana del martes y forma parte de la investigación penal relacionada con la quiebra de Ueno Bank. GSR Security prestaba servicios de vigilancia en la casa central y distintas sucursales de la entidad bancaria.
Además de los representantes del BCP, participaron efectivos del Departamento de Investigación de Delitos Económicos y Financieros y del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
Con el faltante de casi medio millón de dólares, los cortes en el sistema de vigilancia y los registros de GPS, la Fiscalía busca reconstruir los movimientos del efectivo y determinar qué sucedió con los valores que no aparecieron durante el conteo. El origen y el destino del dinero faltante permanecen bajo investigación.