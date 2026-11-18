Resumen para apurados
- River presentará este jueves ante su Comisión Directiva en Núñez el Presupuesto 2027, proyectando ingresos por U$S 198,7 millones y superávit para sostener sus obras y gestión.
- El plan económico llega tras destinar U$S 67 millones a refuerzos y en plena reforma del estadio, financiada con créditos internacionales del BID Invest y la CAF.
- Con una inversión de U$S 67,5 millones en 2027, el Monumental alcanzará 101.000 lugares, convirtiéndose en el estadio más grande de América y el tercero del mundo.
River someterá este jueves a consideración de su Comisión Directiva el Presupuesto 2027, que contempla ingresos por U$S 198,7 millones y proyecta un nuevo ejercicio con superávit. El documento llega en plena ejecución de la ampliación y el techado del Monumental, la obra más ambiciosa de la gestión de Stefano Di Carlo.
Uno de los datos centrales es el resultado operativo, que pasaría de $73.906 millones en 2026 a $117.031 millones el año próximo, un crecimiento del 58,4%. Además, el club prevé cerrar 2026 con números positivos aun sin contabilizar los ingresos por ventas de futbolistas.
La proyección llega después de una fuerte inversión deportiva: en el último mercado de pases, River incorporó nueve jugadores por U$S 67 millones. A eso se suma la obra del estadio, que tiene un costo estimado de U$S 145 millones más IVA y un plazo de 36 meses desde su inicio, en mayo de 2026.
Un Monumental para 101.000 personas
Para 2027 está prevista una inversión de U$S 67,5 millones en esos trabajos, que elevarán la capacidad del estadio a 101.000 espectadores. Así, el Monumental será el de mayor capacidad de América y quedará entre los tres más grandes del mundo. El financiamiento incluye un crédito de hasta U$S 100 millones otorgado por BID Invest y CAF.
La ampliación también beneficiará a los socios: las 16.000 nuevas localidades no tendrán costo adicional, y el 40% de la capacidad total corresponderá a ubicaciones sin arancel para los partidos que el equipo juegue como local.
En cuanto a los ingresos, el rubro comercial es uno de los que más crecería, con una expansión del 27% respecto del ejercicio anterior. El presupuesto debe presentarse antes de diciembre, según las disposiciones estatutarias de la AFA, y será tratado por la Comisión Directiva en la reunión del jueves.