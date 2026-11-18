La decisión no fue sencilla para el entrenador, que había renovado con la federación estadounidense hasta 2030 apenas tres meses antes y se emocionó hasta las lágrimas en su despedida. "No hay muchas oportunidades que puedan surgir en tu carrera como la del Manchester United. Por supuesto, cuando esto llega, es difícil rechazar esta posibilidad", admitió. Firmó con los Diablos Rojos hasta junio de 2029.