Resumen para apurados
- Mauricio Pochettino asumió este miércoles como DT del Manchester United hasta 2029 en Carrington, buscando revertir el mal momento del equipo inglés.
- El argentino dejó la selección de EE.UU. para reemplazar a Michael Carrick en un club en zona de descenso y ya implementó cambios en las rutinas de trabajo.
- Pochettino debutará el domingo visitando a Liverpool en Anfield, en un inicio clave para la recuperación del equipo y con vistas a bajas en el plantel en enero.
Mauricio Pochettino comenzó este miércoles su ciclo como entrenador de Manchester United. El argentino llegó al centro de entrenamiento de Carrington horas después de despedirse de la selección de Estados Unidos, a la que clasificó a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf tras vencer 6-0 y 2-0 a Haití.
El club inglés mostró la intimidad de su primer día, en lo que será su cuarta etapa en la Premier League, después de sus pasos por Southampton, Tottenham y Chelsea. "Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Y sí, deseando empezar a trabajar", dijo al canal oficial de la institución.
El desembarco estaba planificado. Mientras el DT todavía dirigía a Estados Unidos, tres de sus colaboradores (Jesús Pérez, asistente técnico; Toni Jiménez, entrenador de arqueros, y su hijo Sebastiano Pochettino, especialista en ciencias del deporte) ya habían viajado a Manchester. "Ese era el plan cuando acordamos los términos con el Manchester United y con la selección nacional", explicó, según el diario británico The Telegraph.
Más exigencia y un estreno de alto riesgo
Una de sus primeras medidas fue exigir trabajos de recuperación al día siguiente de cada partido, un cambio respecto del esquema de Michael Carrick, su antecesor, que solía dar descanso después de los encuentros más intensos. Además, según el periodista Fabrizio Romano, el club buscará liberar masa salarial en el mercado de enero, y Marcus Rashford aparece entre las posibles salidas.
El debut no podría ser más exigente: el domingo, desde las 13.30, Manchester United visitará a Liverpool en Anfield. Llega con apenas 8 puntos en 10 fechas de la Premier League, en zona de descenso y eliminado de la Copa de la Liga.
La decisión no fue sencilla para el entrenador, que había renovado con la federación estadounidense hasta 2030 apenas tres meses antes y se emocionó hasta las lágrimas en su despedida. "No hay muchas oportunidades que puedan surgir en tu carrera como la del Manchester United. Por supuesto, cuando esto llega, es difícil rechazar esta posibilidad", admitió. Firmó con los Diablos Rojos hasta junio de 2029.