La técnica consiste en colocar una pequeña rama sobre el fuego o las brasas para aprovechar el intenso aroma que desprende al entrar en contacto con el calor, según lo consignado en el medio TN. Si bien los especialistas advierten que este método casero no reemplaza a los repelentes tradicionales ni a las medidas de prevención sanitaria, funciona como un complemento práctico y económico para reducir la presencia de mosquitos en reuniones al aire libre.