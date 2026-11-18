Con la llegada de los días más cálidos, el romero deja de ser únicamente el protagonista de las comidas e infusiones para convertirse en un aliado inesperado en el patio o el jardín. Esta tradicional hierba aromática esconde un uso doméstico cada vez más popular entre quienes buscan alternativas naturales para perfumar el ambiente y mantener a raya a los insectos durante las tardes y noches de primavera y verano.
La técnica consiste en colocar una pequeña rama sobre el fuego o las brasas para aprovechar el intenso aroma que desprende al entrar en contacto con el calor, según lo consignado en el medio TN. Si bien los especialistas advierten que este método casero no reemplaza a los repelentes tradicionales ni a las medidas de prevención sanitaria, funciona como un complemento práctico y económico para reducir la presencia de mosquitos en reuniones al aire libre.
Por qué recomiendan el romero para ahuyentar mosquitos
El secreto de esta planta radica en la composición química de sus hojas, que concentran aceites esenciales responsables de su fragancia tan característica. Entre sus componentes principales se destacan el cineol, el alcanfor y el pineno, tres sustancias naturales que, al liberarse en el aire, generan un entorno poco agradable para los insectos.
Cuando una ramita seca entra en contacto con el calor de las brasas, el humo perfumado que se produce dispersa estos compuestos aromáticos en el ambiente. De esta manera, el aroma actúa como una barrera olfativa natural que ayuda a disuadir a los mosquitos, aunque su alcance es limitado y no garantiza que desaparezcan por completo del lugar.
Cómo aplicar el truco del romero en el hogar paso a paso
Poner en práctica esta recomendación no requiere preparaciones complejas ni grandes cantidades de hierbas, ya que con unos pocos elementos que solemos tener en casa alcanza para notar su efecto. Para hacerlo de manera correcta, solo debés seguir estas indicaciones:
- Seleccionar el romero adecuado: elegí una ramita que esté bien seca, limpia y completamente libre de humedad para facilitar que se queme de forma pareja.
- Preparar un recipiente seguro: utilizá un brasero, un sahumador resistente al calor o aprovechá las brasas que quedan en la parrilla después de cocinar.
- Colocar la planta sobre el calor: apoyá una pequeña cantidad de romero directamente sobre las brasas encendidas para que comience a liberar su fragancia.
- Dejar actuar el humo en un espacio abierto: ubicá el recipiente en el patio, balcón o galería para que el aroma se distribuya y ayude a mantener alejados a los mosquitos de la zona donde estás reunido.
Asimismo, se recomienda no dejar nunca las brasas encendidas sin supervisión, mantenerlas fuera del alcance de los niños y las mascotas, y evitar inhalar el humo de manera directa, especialmente si en la casa hay personas con asma o sensibilidad respiratoria. Por último, vale recordar que este recurso es solo un complemento y no sustituye las medidas esenciales de prevención, como el descacharreo, el uso de mosquiteros y la aplicación de repelentes autorizados.