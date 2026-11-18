Resumen para apurados
- Según informó el medio, Federico Romano Norri asumió la presidencia de la Convención de la UCR en Tucumán para articular alianzas opositoras con miras a las elecciones de 2027.
- La designación se enmarca en la reorganización del radicalismo provincial, iniciada con la llegada de José Francisco Argañaraz a la conducción de la Junta de Gobierno partidaria.
- El nuevo titular busca convocar a diversas fuerzas políticas para consolidar un frente electoral competitivo que dispute la gobernación de la provincia al oficialismo peronista.
La Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán avanzó en su reorganización partidaria con la asunción de Federico Romano Norricomo presidente de la Convención Partidaria, el órgano encargado, entre otras atribuciones, de definir la política de alianzas electorales de cara a los comicios provinciales de 2027.
Tras asumir la conducción, el dirigente destacó la responsabilidad política e institucional que implica encabezar un espacio clave para el futuro del radicalismo tucumano. Romano Norri cuenta con una extensa trayectoria en la actividad pública: fue legislador provincial y concejal de San Miguel de Tucumán en distintas oportunidades.
En su primer mensaje, planteó la necesidad de abrir una instancia de diálogo con las distintas fuerzas políticas opositoras al peronismo para avanzar en la construcción de un frente amplio. El objetivo, según expresó, es conformar un espacio plural, con vocación de poder y capacidad para competir por la Gobernación en 2027.
El flamante titular de la Convención sostuvo que la UCR continúa siendo la principal fuerza opositora de la provincia y reivindicó el papel del partido en la construcción de una alternativa política al oficialismo.
Además, definió al radicalismo como una «reserva moral» de Tucumán y consideró que tiene la responsabilidad de encabezar una propuesta seria, democrática y competitiva.
"Queremos sacar a Tucumán del retraso. Todas las provincias de la región crecen y hacen obras", afirmó Romano Norri, al plantear la necesidad de impulsar un cambio en el rumbo político y de gestión de la provincia.
La reorganización del radicalismo tucumano
La designación de Romano Norri se inscribe en el proceso de normalización institucional que el radicalismo provincial completó semanas atrás, con la asunción del exconcejal José Francisco Argañaraz como presidente de la Junta de Gobierno.
Con las nuevas autoridades en funciones, la UCR busca fortalecer su estructura interna y comenzar a delinear una estrategia electoral para 2027. En ese escenario, la Convención tendrá un papel central, ya que deberá definir los acuerdos políticos y las eventuales alianzas con otros sectores de la oposición.