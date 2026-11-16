Resumen para apurados
- La UCR se prepara para regresar a la mesa de conducción del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán en la próxima votación de autoridades del cuerpo legislativo.
- Con este acuerdo, el radicalismo completará su presencia en la mesa directiva durante dos de los cuatro años del actual período institucional en la capital tucumana.
- La votación prevista para las próximas semanas reconfigurará el equilibrio político y el funcionamiento interno del legislativo municipal de cara al tramo final del mandato.
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