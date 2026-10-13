Edificios sin final de obra en Tucumán: el Concejo Deliberante analizará cuántos están en situación irregular

Las comisiones de Obras Públicas y Estética y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se reunirán mañana, desde las 10, para analizar la situación de los edificios habitados que no cuentan con certificado de finalización de obra. El encuentro será encabezado por Facundo Vargas Aignasse y Federico Romano Norri, presidentes de ambas comisiones, respectivamente, y contará con la participación de funcionarios municipales.