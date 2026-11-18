La exposición mediática derivada del reencuentro de la banda donostiarra desató una ola de comentarios despectivos sobre la apariencia física de la cantante y sobre supuestas fallas de afinación en sus presentaciones. Frente a las agresiones vinculadas con su peso, Montero contestó de manera contundente y asumió el impacto que el estrés del retorno generó en sus hábitos diarios. "A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana", afirmó la artista, quien explicó que tras iniciar el tour con un peso inferior, atravesó episodios de ansiedad que alteraron su alimentación. "Cogí una tableta de chocolate y engordé porque tenía mucha ansiedad", detalló al analizar el trasfondo de las críticas estéticas.