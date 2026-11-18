Amaia Montero rompió el silencio público tras su esperado regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh y expuso la gravedad del acoso digital y los cuestionamientos a su cuerpo y a su voz que enfrenta desde el inicio de la gira "Tantas cosas que contar Tour".
Durante una entrevista concedida a la Cadena SER, la cantante reconoció que está sufriendo un profundo dolor por la viralización de recortes descontextualizados en redes sociales, al tiempo que remarcó la importancia de haber superado un cuadro severo de salud mental que incluyó siete años de aislamiento, internación psiquiátrica e intentos de suicidio antes de volver a cantar en vivo.
La exposición mediática derivada del reencuentro de la banda donostiarra desató una ola de comentarios despectivos sobre la apariencia física de la cantante y sobre supuestas fallas de afinación en sus presentaciones. Frente a las agresiones vinculadas con su peso, Montero contestó de manera contundente y asumió el impacto que el estrés del retorno generó en sus hábitos diarios. "A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana", afirmó la artista, quien explicó que tras iniciar el tour con un peso inferior, atravesó episodios de ansiedad que alteraron su alimentación. "Cogí una tableta de chocolate y engordé porque tenía mucha ansiedad", detalló al analizar el trasfondo de las críticas estéticas.
La denuncia de Amaia Montero contra el acoso digital y el estigma de la salud mental
Montero diferenció los errores puntuales propios de una actuación en directo frente al juzgamiento despiadado de breves recortes difundidos en plataformas digitales. "Se dice que canto mal... Son errores que se cometen en un escenario. Si ves el concierto entero, vas a ver eso como un error, pero eso no es todo el concierto", sostuvo al referirse a clips de cinco segundos editados por personas que, según sus palabras, "van a hijoputear".
Para la cantante, las agresiones no solo la afectan en lo personal, sino que golpean de forma directa a sus allegados y al equipo humano de 150 personas que forma parte de la producción. "Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca esto", sentenció.
Amaia Montero, sobre el daÃ±o que le hacen sus videos en redes sociales : "Soy humana, sufro por mÃ y por todos mis compaÃ±eros. No creo que me merezca eso" https://t.co/rKWWpLosJ5— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 18, 2026
El testimonio sobre su estado emocional cobró mayor dimensión al recordar el complejo proceso médico y psicológico que precedió a su vuelta artística. "Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia", expresó sobre la etapa de vulnerabilidad previa y la valiosa contención de sus médicos y afectos.
Montero remarcó que el reencuentro musical con el grupo funcionó como un espacio de protección y amor recíproco en el que "los aciertos se multiplican si los vivimos juntos y los disgustos se diluyen".
El respaldo de La Oreja de Van Gogh
Frente a las especulaciones de redes sociales que sugieren un supuesto aprovechamiento del grupo sobre la vulnerabilidad de la cantante, los integrantes de La Oreja de Van Gogh cerraron filas y calificaron esas versiones de "machistas". Sus compañeros definieron a Montero como "el mamífero indomable" y remarcaron su evolución personal tras el tratamiento: "Yo la conozco desde los 15 años y te puedo decir que esta es la mejor Amaia que he conocido en todos los sentidos". Además, desestimaron cualquier intento de mercantilización y ratificaron que el regreso se construyó exclusivamente sobre la base del afecto y el acompañamiento mutuo.
Por su parte, el bajista Álvaro Fuentes y el baterista Haritz Garde salieron al cruce de los señalamientos sobre la calidad técnica de los shows. Fuentes criticó la práctica de filmar las presentaciones con teléfonos celulares para multiplicar recortes en internet, advirtiendo que la vivencia orgánica del concierto se destruye y distorsiona mediante esos registros parciales.
En esa línea, Garde ratificó la autenticidad de las interpretaciones sobre el escenario: "Somos cinco músicos defendiendo nuestras canciones sin nada detrás. Lo que hacemos es de verdad. Si un día fallamos, no lo ocultamos. No queremos escondernos de nada". En sintonía, la banda concluyó que la búsqueda de ejecución impecable pertenece al ámbito de las grabaciones de estudio y no al directo: "La perfección está en Spotify. Es un concierto, es un momento, es una noche mágica".
La continuidad de la gira internacional y los proyectos a futuro
Pese al desgaste emocional ocasionado por las repercusiones virtuales, la gira "Tantas cosas que contar Tour" continúa con convocatoria masiva y localidades agotadas en distintos recintos. La agenda de presentaciones de la agrupación española se extenderá durante todo 2026 y 2027 con fechas programadas en España y América, incluyendo conciertos en el Royal Albert Hall de Londres y una presentación de cierre de etapa en el Movistar Arena de Madrid el 30 de diciembre de 2026.
El proyecto contempla además la elaboración de nuevo material discográfico una vez finalizado el recorrido de actuaciones en vivo. En una estructura renovada tras la salida de Leire Martínez y la ausencia del guitarrista Pablo Benegas por motivos personales, La Oreja de Van Gogh reafirmó su compromiso de dar prioridad al trabajo musical y a la salud de sus integrantes por encima del ruido digital.