Resumen para apurados
- Brigadistas contuvieron este martes un incendio forestal en el cerro San Bernardo de Salta, originado por presunta acción humana y propagado rápidamente por el viento.
- El fuego inició en la base del cerro y obligó a cerrar el mirador. Las llamas fueron sofocadas a pie con herramientas manuales y mediante siete descargas de un avión hidrante.
- Sin heridos reportados, los bomberos monitorean cenizas para evitar reactivaciones mientras la policía investiga el origen del hecho y evalúa el área vegetal dañada.
Mientras las cápsulas del teleférico subían y bajaban en su traslado diario, una columna de humo ascendía y en cuestión de minutos cubría los vidrios, nublando las vistas del cerro San Bernardo a través de las ventanillas. En distintos puntos de la ciudad también pudo verse el foco ígneo que ocurrió en el sector turístico más visitado de Salta.
Este martes, un incendio se desató sobre una de las laderas del cerro San Bernardo, la emblemática elevación y mirador panorámico de 284 metros que se emplaza al este de la capital provincial. Durante la tarde, brigadistas forestales y bomberos debieron desplegarse para controlar las llamas; incluso se dispuso el envío de un avión hidrante y se activó el protocolo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Cuándo inició la alerta del incendio en el cerro San Bernardo
Según informó el diario local El Tribuno a partir de fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, el fuego se localizó en una de las laderas cercanas al tanque cisterna de agua. De acuerdo con el testimonio del subsecretario de Protección Ciudadana, José Luis Napoleón Gambetta, al citado medio, el primer reporte oficial llegó alrededor de las 15.10, cuando las llamas se habían iniciado en la base del cerro, detrás del hospital.
Por otra parte, la crónica de El Tribuno también consignó que la primera alerta vecinal se registró alrededor de las 15.30, momento en el que los habitantes de la zona comenzaron a advertir la presencia de humo y a sentir un fuerte olor a quemado, mientras la densa columna grisácea ya podía observarse desde distintos puntos de la ciudad.
El incendio movilizó aviones hidrantes y el protocolo del SNMF
Según detalló el funcionario, las ráfagas de viento que se produjeron durante la tarde favorecieron la propagación de las llamas sobre la vegetación. Sin embargo, el operativo conjunto permitió contener la situación sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales de magnitud fuera de la flora afectada.
El siniestro provocó la movilización de distintos equipos de emergencia de la ciudad y, como parte del despliegue, se puso a disposición un avión hidrante que realizó entre seis y siete pasadas con descargas de agua para enfriar el sector. En paralelo, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del acceso al cerro San Bernardo hasta que finalmente los brigadistas lograron controlar el fuego.
Las hipótesis sobre el origen de las llamas
Respecto de las causas del episodio, Gambetta indicó que Bomberos de la Provincia se encontraban investigando dónde y cómo se originó el incendio. Aunque todavía no hay una conclusión oficial, sostuvo que la mayoría de este tipo de siniestros tienen origen humano.
"Los incendios forestales son, en su gran mayoría, antrópicos. Es decir, es por la mano del hombre", explicó. En ese sentido, mencionó como posibles detonantes el inicio de una quema o de un pequeño fuego que, por efecto del viento y la vegetación seca, puede extenderse rápidamente.
Las autoridades hicieron énfasis en las dificultades del terreno
El funcionario también señaló que la presencia de mantillo seco en el cerro funcionó como combustible y aceleró el avance de las llamas. No obstante, aclaró que todavía no se determinó si el hecho fue intencional o accidental, e indicó que aún no se cuenta con una estimación de la superficie afectada, dato que se conocerá una vez que finalicen las tareas y se elabore el informe correspondiente.
Por último, el subsecretario destacó el trabajo de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Provincia y los equipos municipales, y remarcó las dificultades que presenta combatir el fuego en esa zona debido a las características del terreno. "En el cerro es más difícil trabajar porque los móviles no pueden ingresar. Hay que operar con mochila, subiendo la ladera con machetes y distintas herramientas para extinguir el incendio", concluyó. Aunque el foco logró controlarse, los equipos de emergencia continuaron trabajando sobre las cenizas y los sectores calientes para evitar una posible reactivación.