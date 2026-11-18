Por último, el subsecretario destacó el trabajo de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Provincia y los equipos municipales, y remarcó las dificultades que presenta combatir el fuego en esa zona debido a las características del terreno. "En el cerro es más difícil trabajar porque los móviles no pueden ingresar. Hay que operar con mochila, subiendo la ladera con machetes y distintas herramientas para extinguir el incendio", concluyó. Aunque el foco logró controlarse, los equipos de emergencia continuaron trabajando sobre las cenizas y los sectores calientes para evitar una posible reactivación.