El look de Ángela Torres que revolucionó el show de María Becerra y anticipa una tendencia para 2027

En el marco del inicio del Quimera Tour en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, Ángela Torres se convirtió en la gran sorpresa de la noche no solo por su aparición sobre el escenario central 360 junto a María Becerra, sino también por la elección de su vestuario. La artista apostó por rescatar el pantalón capri de satén negro y tiro bajo, una de las prendas más representativas de la moda de los años 2000, transformando una silueta históricamente informal en una propuesta nocturna de alto impacto.