El look de Ángela Torres que revolucionó el show de María Becerra y anticipa una tendencia para 2027

Resumen para apurados
- Ángela Torres cantó como invitada de María Becerra en el Movistar Arena el viernes, donde destacó con un look de pantalón capri tiro bajo de estilo Y2K.
- Ambas interpretaron un tema a dúo mientras el estilismo satinado de Torres revivió una estética de los 2000 que vuelve a ganar espacio en las pasarelas.
- El atuendo proyecta la consolidación de los capris urbanos para 2027 y funcionó como previa del concierto solista de Torres en el mismo estadio el 9 de diciembre.
En el marco del inicio del Quimera Tour en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, Ángela Torres se convirtió en la gran sorpresa de la noche no solo por su aparición sobre el escenario central 360 junto a María Becerra, sino también por la elección de su vestuario. La artista apostó por rescatar el pantalón capri de satén negro y tiro bajo, una de las prendas más representativas de la moda de los años 2000, transformando una silueta históricamente informal en una propuesta nocturna de alto impacto.
La arquitectura del outfit de Ángela Torres
El estilismo luctuado por la intérprete se compuso de piezas con acabados satinados y un marcado juego de siluetas. El pantalón capri, confeccionado en satén negro, se apoyó sobre la cadera mediante un tiro bajo ajustado que finalizó apenas por debajo de la rodilla. La prenda se destacó por la ausencia de pinzas o bolsillos visibles, permitiendo que la caída recta de la tela dejara al descubierto el tobillo y el empeine.
Para acompañar la pieza inferior, la cantante eligió un top de satén en tono ciruela, sin mangas, entallado a la cintura y con un escote en V profundo coronado por un cuello camisero. La combinación compartió la misma textura brillante entre ambas prendas, generando un contraste cromático sutil sin perder unidad visual. Un recurso clave para equilibrar la interrupción horizontal del corte capri en la pierna fue la elección del calzado: unos stilettos negros de cuero brillante con punta afinada y taco aguja alto, seleccionados para estilizar la figura.
El look se completó con un trabajo de estilismo en cabello y maquillaje firmado por Mauro Brito y Guada Cecile. La cantante lució su melena castaña cobriza suelta con ondas amplias, volumen y raya al costado. En el rostro, el maquillaje incluyó sombras plateadas con brillo ahumadas en gris oscuro, rubor suave, labios nude rosados y manicura en tono lila, acompañada por argollas con brillantes.
De la moda Y2K a las pasarelas internacionales de 2026
La elección de vestuario de Ángela Torres conecta directamente con las colecciones presentadas por las principales casas de moda internacionales para la temporada primavera-verano 2026. Firmas de la talla de Versace, Ralph Lauren e Isabel Marant volvieron a incluir el largo capri en sus pasarelas, reeditando una tendencia que a principios de siglo inmortalizaron figuras globales como Madonna, Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker.
Sin embargo, la propuesta de la artista argentina marcó un matiz distintivo frente a la reinterpretación actual de las pasarelas. Mientras los diseñadores internacionales apuestan por cortes de cintura alta y telas con mayor estructura o rigidez, Torres prefirió alinearse al archivo retro más fiel a la estética Y2K, manteniendo el tiro bajo y la silueta ceñida.
Dueto en Villa Crespo y antesala de su show propio
La aparición tuvo lugar durante el viernes 13 de noviembre en la primera de las diez funciones agotadas que María Becerra ofrece en Villa Crespo. En el transcurso del concierto, entre los bloques dedicados a "Maite" y "Gladys" (dos de los alter egos de la anfitriona), Ángela Torres subió a la plataforma central para cantar a dúo "Recuerdo que nunca existió", tema perteneciente al último álbum de La Nena de Argentina.
A la mañana siguiente, la cantante compartió en Instagram un carrusel con postales del camarín, el backstage y el abrazo sobre el escenario colmado. En su publicación, acompañó las imágenes con un mensaje expresando su admiración por Becerra y su emoción por actuar en un escenario 360. El cruce funcionó además como un adelanto directo para Torres, quien el próximo 9 de diciembre brindará su primer recital solista en ese mismo recinto.