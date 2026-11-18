Resumen para apurados
- Aníbal Moreno será operado en los próximos días por una discopatía lumbar y se perderá los octavos de final del Clausura con River Plate.
- La decisión se tomó tras fallar los tratamientos conservadores y sufrir una recaída a los 17 minutos del clásico ante Racing el 25 de octubre.
- El club apunta a recuperarlo para la pretemporada de 2027 y priorizará fichar un volante central, descartando la opción de compra de Fausto Vera.
River recibió una mala noticia en la recta final de la temporada. Aníbal Moreno deberá pasar por el quirófano en los próximos días para tratar una discopatía lumbar que lo afecta desde finales de agosto. La decisión fue tomada en conjunto por el futbolista y el cuerpo médico después de que los tratamientos alternativos no ofrecieran los resultados esperados. De esta manera, el volante central se perderá lo que resta de 2026, incluido el enfrentamiento contra Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.
El mediocampista había intentado evitar la operación mediante diferentes tratamientos, entre ellos inyecciones de bloqueo para aliviar las molestias. Sin embargo, el dolor persistió y terminó condicionando su continuidad dentro del equipo.
Moreno había logrado recuperarse para el comienzo del ciclo de Leonardo Ponzio y disputó un encuentro completo de 90 minutos. No obstante, su regreso duró poco. El 25 de octubre, durante el partido frente a Racing, debió abandonar el campo de juego después de apenas 17 minutos debido a una recaída.
Los estudios posteriores descartaron una lesión muscular y confirmaron que el problema estaba localizado en la zona lumbar. Desde entonces, el futbolista no consiguió recuperar la continuidad necesaria para volver a competir con normalidad.
¿Cuándo podrá volver a jugar Aníbal Moreno?
El objetivo del cuerpo médico es que el volante pueda reincorporarse durante la pretemporada de enero de 2027. Sin embargo, su regreso a la competencia será progresivo y dependerá de la evolución posterior a la intervención quirúrgica.
La situación también modifica su panorama deportivo. Moreno, que llegó a River con la expectativa de convertirse en una pieza importante del mediocampo, deberá recuperar ritmo y disputar nuevamente un lugar entre los titulares.
River buscará un volante central en el mercado de pases
La lesión de Moreno representa otro problema para la planificación del plantel de cara a 2027. La dirigencia considera prioritaria la incorporación de un mediocampista central, especialmente ante las dudas físicas que atraviesan algunos futbolistas del puesto.
En ese contexto, River prácticamente descartó ejecutar la opción de compra de U$S 4 millones por Fausto Vera, quien también arrastra problemas físicos debido a una tendinitis crónica en el talón.
Así, la recuperación de Moreno y las posibles incorporaciones marcarán la competencia interna durante el próximo año. El volante ya no tendrá garantizado un lugar en el equipo y deberá demostrar que puede recuperar su mejor versión después de una temporada condicionada por las lesiones.