El Litoral y el NEA son nuevamente la zona más castigada del país por las lluvias y tormentas, y en esta jornada la severidad de los fenómenos se extendió a mayores regiones. Formosa y Chaco se añadieron a la lista de jurisdicciones en nivel naranja luego de haber estado bajo aviso amarillo el martes anterior. Patiño, en Formosa, permanece en categoría amarilla por tormentas —algunas localmente severas—, abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas, con acumulados de entre 30 y 70 mm. En tanto, el resto del este provincial —como Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané— sufrirá fenómenos de mayor intensidad por la mañana, entre las 6 y las 12 horas.