Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy alertas naranja y amarilla por tormentas severas y vientos en nueve provincias argentinas, debido a un temporal con lluvias de hasta 120 milímetros.
- El fenómeno se intensificó respecto a días previos en el Litoral y NEA, sumando a Chaco y Formosa al nivel naranja, con ráfagas de más de 90 km/h y caída de granizo.
- Las autoridades advierten riesgos para la población y bienes materiales. Se prevé que el temporal pierda fuerza hacia la tarde en sectores del centro y norte santafesino.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su alerta meteorológica y puso el foco en las provincias que ya estuvieron bajo aviso los días anteriores. Una vez más alertó la entidad climática alertó al NEA, parte del Cuyo y el centro del país, así como una porción de Santiago del Estero renovando el aviso por tormentas que además avanzó en severidad lo que implica que el fenómeno podría poner en riesgo a la sociedad la vida, los bienes y el medio ambiente.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que nueve provincias se encuentran bajo alerta meteorológica naranja y amarilla. Los avisos más severos se concentran en el Noreste del país, así como en parte del centro, mientras que las advertencias de nivel amarillo se reparten en la región cuyana, el resto del área central y una porción de Santiago del Estero, única provincia del NOA bajo seguimiento en este día.
El Litoral y el NEA son nuevamente la zona más castigada del país por las lluvias y tormentas, y en esta jornada la severidad de los fenómenos se extendió a mayores regiones. Formosa y Chaco se añadieron a la lista de jurisdicciones en nivel naranja luego de haber estado bajo aviso amarillo el martes anterior. Patiño, en Formosa, permanece en categoría amarilla por tormentas —algunas localmente severas—, abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas, con acumulados de entre 30 y 70 mm. En tanto, el resto del este provincial —como Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané— sufrirá fenómenos de mayor intensidad por la mañana, entre las 6 y las 12 horas.
Fuerte impacto en Chaco y el norte de Santa Fe por tormentas
Esta advertencia naranja para el este formoseño también se extiende en Chaco a los departamentos de Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando. Allí se prevé que por la mañana se registren abundantes lluvias, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, sumado a una caída de agua esperada de entre 70 y 120 mm, valores que pueden ser superados de manera puntual.
El resto del territorio chaqueño bajo aviso amarillo comprende Maipú y el sudeste de Almirante Brown y de General Güemes. En esta porción del centro provincial, las previsiones se mantienen en registros pluviométricos de entre 30 y 70 mm que podrán ocurrir durante la mañana.
Cómo evoluciona el temporal en el Litoral y Misiones
En la porción limítrofe del norte de Santa Fe, las alertas también viran al nivel naranja en General Obligado, San Javier y Vera durante la mañana. Luego, el fenómeno bajará en intensidad para pasar a categoría amarilla por la tarde, entre las 13 y las 18 horas. El resto del norte provincial —como Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo— continúa bajo advertencia amarilla con los mismos valores mencionados anteriormente.
Casi la totalidad de la provincia de Corrientes permanece en alerta naranja durante la mañana y luego pasará a amarilla para la tarde. Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar están bajo seguimiento por tormentas con acumulados de entre 70 y 120 mm, a excepción de Monte Caseros, que seguirá en nivel amarillo durante todo el día.
El panorama en Misiones, el NOA y el centro del país
La totalidad de Misiones se encuentra bajo alerta naranja. La medida comprende 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Norte de Guaraní, San Pedro, Zona alta de General Manuel Belgrano, Zona alta de Montecarlo, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano y Zona baja de Montecarlo.
Santiago del Estero es la única provincia del NOA bajo advertencia amarilla, y las zonas afectadas incluyen Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. Los acumulados podrían alcanzar entre los 30 y 70 mm durante la mañana.
Alertas amarillas en Córdoba, Cuyo y La Pampa
San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Punilla, Zona serrana de Colón, Zona serrana de Ischilín, Zona serrana de Santa María, Zona serrana de Totoral, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral, Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto, Zona serrana de San Javier, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez y Unión son los departamentos de Córdoba que se mantienen bajo alerta amarilla durante la mañana de hoy.
Otras jurisdicciones de Cuyo —como la Zona serrana de Chacabuco, Zona serrana de General Pedernera y Zona serrana de Junín en San Luis; General Alvear y Zona baja de San Rafael en el límite entre San Luis y Mendoza, y la Zona baja de Malargüe— se encuentran bajo advertencia amarilla por tormentas con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 mm, registros que pueden ser superados de forma local.
En La Pampa, Chical Co y Puelén se encuentran bajo aviso meteorológico con lluvias esperadas de entre 30 y 70 mm de acumulado, valores que también pueden superarse localmente.