La cárcel más temida de Argentina: así será “El Infierno”, el penal para los presos más peligrosos
El complejo se construye en Santa Fe, tendrá capacidad para 1.152 internos y contará con un sistema de vigilancia extrema, celdas individuales y fuertes restricciones para las visitas y las comunicaciones.
Resumen para apurados
- Santa Fe construye en Piñero el penal 'El Infierno' para aislar desde 2027 a 1.152 reclusos peligrosos y evitar que sigan liderando bandas delictivas desde prisión.
- El predio de 84 hectáreas contará con muros de 10 metros, inhibición de celulares, monitoreo constante y un régimen de visitas restringido tras paneles de blindex.
- La iniciativa busca neutralizar el mando narco penitenciario en Rosario, trasladando en una primera etapa a 600 cabecillas criminales de alto perfil provincial.
A unos 15 kilómetros de Rosario, en la localidad santafesina de Piñero, avanza la construcción de una prisión de máxima seguridad que busca modificar el sistema de alojamiento de los detenidos vinculados con organizaciones criminales. El establecimiento, conocido como “El Infierno”, tendrá capacidad para 1.152 internos y está previsto que comience a funcionar en mayo de 2027.
El complejo fue diseñado para alojar a personas consideradas de alta peligrosidad, especialmente jefes de bandas, coordinadores de actividades delictivas e integrantes de estructuras armadas. Uno de sus principales objetivos será evitar que los líderes criminales continúen manejando operaciones desde el interior de las cárceles.
Cómo será “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que construyen en Santa Fe
El nuevo establecimiento penitenciario se levanta sobre un terreno de 84 hectáreas en Piñero, a pocos kilómetros de Rosario. Su infraestructura contempla un sistema de vigilancia reforzado y diferentes mecanismos tecnológicos para impedir comunicaciones no autorizadas con el exterior.
Entre sus principales características se destacan:
- Muros perimetrales: tendrán una altura de 10 metros y estarán acompañados por garitas de vigilancia.
- Cámaras de seguridad: se instalará un sistema de monitoreo para controlar los distintos sectores del establecimiento.
- Bloqueo de celulares: habrá dispositivos destinados a impedir las comunicaciones mediante teléfonos móviles.
- Torre de vigilancia: en el centro del predio se construirá una estructura de aproximadamente 10 pisos desde donde se supervisarán los cuatro módulos y las áreas de circulación.
- Equipamiento de seguridad: los agentes contarán con armamento de largo alcance y dispositivos de visión nocturna.
Además, las salidas se organizarán mediante horarios diferenciados para evitar que los internos de distintos sectores coincidan durante las actividades recreativas.
Quiénes serán trasladados a la cárcel “El Infierno” de Piñero
El establecimiento estará destinado a personas vinculadas con organizaciones criminales que, de acuerdo con las autoridades, podrían mantener capacidad de coordinación delictiva desde establecimientos penitenciarios convencionales.
Los internos serán clasificados en tres grupos, según el papel que desempeñaban dentro de las estructuras:
Durante la primera etapa de funcionamiento, está previsto trasladar a alrededor de 600 presos considerados de alto perfil.
Entre los nombres mencionados para ingresar al complejo aparecen Ramón Ezequiel Machuca, conocido como “Monchi Cantero”; Lisandro Damián Contreras, alias “Limón” o “Licha”; Matías Palavecino; Máximo Ariel “El Viejo” Cantero; “Chucky” Monedita y Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, conocido como “El Nene”.
También se prevé que el establecimiento pueda alojar a mujeres consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras criminales.
Cómo serán las visitas y las comunicaciones de los presos en El Infierno
Uno de los aspectos centrales del régimen penitenciario será el control de los contactos entre los internos y el exterior. Para eso, el complejo tendrá un sistema de visitas y comunicaciones con restricciones específicas.
Cada detenido podrá recibir hasta dos visitantes autorizados, entre familiares directos y abogados. Los encuentros se realizarán separados por paneles de blindex y bajo supervisión del personal penitenciario.
El reglamento también contempla la prohibición de las visitas íntimas, una medida que apunta a limitar los contactos no controlados dentro del establecimiento.
En cuanto a las comunicaciones telefónicas, los presos solamente podrán llamar a números previamente autorizados. Además, tendrán una cantidad de minutos asignada y deberán utilizar un sistema de reconocimiento de voz que permitirá controlar las llamadas.
Con estas medidas, la cárcel de Piñero busca establecer un régimen de aislamiento y vigilancia más estricto para los detenidos de mayor perfil criminal. Su apertura, prevista para mayo de 2027, marcará el inicio de una nueva infraestructura penitenciaria en la provincia de Santa Fe.