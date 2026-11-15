La cárcel más temida de Argentina: así será “El Infierno”, el penal para los presos más peligrosos

A unos 15 kilómetros de Rosario, en la localidad santafesina de Piñero, avanza la construcción de una prisión de máxima seguridad que busca modificar el sistema de alojamiento de los detenidos vinculados con organizaciones criminales. El establecimiento, conocido como “El Infierno”, tendrá capacidad para 1.152 internos y está previsto que comience a funcionar en mayo de 2027.