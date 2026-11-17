En Nueva York, los bonos soberanos argentinos emitidos bajo legislación extranjera registraron retrocesos de hasta el 0,7%, encabezados por el Global 2041 y el Global 2035. Como consecuencia directa, el índice de riesgo país que elabora J.P. Morgan subió un 3% respecto del cierre de la semana previa y volvió a superar la barrera psicológica de los 850 puntos básicos, ubicándose en las 855 unidades. El castigo fue aún más severo sobre la renta variable. El índice Merval retrocedió un 4,3% en pesos (hasta los 81.476 puntos) y se desplomó un 6,1% medido en dólares debido al avance del Contado con Liquidación (CCL). Entre los papeles líderes y los ADRs que cotizan en Wall Street sobresalieron las caídas de Grupo Supervielle (-7,7%), Loma Negra (-7,5%), Edenor (-7,4%) y BBVA (-7,3%).