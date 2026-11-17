Una fuerte ola vendedora sacudió este lunes a los mercados internacionales y arrastró de lleno a los activos financieros argentinos. El detonante externo llegó desde Wall Street, donde las acciones tecnológicas acusaron el impacto de una semana volátil que culminó con la sorpresiva salida de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. Ese cimbronazo global aceleró el desarme de posiciones de riesgo en los mercados emergentes y golpeó directamente la cotización de la deuda y las empresas nacionales.
En Nueva York, los bonos soberanos argentinos emitidos bajo legislación extranjera registraron retrocesos de hasta el 0,7%, encabezados por el Global 2041 y el Global 2035. Como consecuencia directa, el índice de riesgo país que elabora J.P. Morgan subió un 3% respecto del cierre de la semana previa y volvió a superar la barrera psicológica de los 850 puntos básicos, ubicándose en las 855 unidades. El castigo fue aún más severo sobre la renta variable. El índice Merval retrocedió un 4,3% en pesos (hasta los 81.476 puntos) y se desplomó un 6,1% medido en dólares debido al avance del Contado con Liquidación (CCL). Entre los papeles líderes y los ADRs que cotizan en Wall Street sobresalieron las caídas de Grupo Supervielle (-7,7%), Loma Negra (-7,5%), Edenor (-7,4%) y BBVA (-7,3%).
La turbulencia financiera opacó dos señales de ordenamiento fiscal y monetario difundidas por el Palacio de Hacienda. Por un lado, el ministro Luis Caputo informó que el Sector Público Nacional alcanzó en octubre un superávit primario de $1,93 billones, en línea con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro, el Tesoro anunció un canje anticipado para despejar vencimientos de deuda dollar-linked por US$ 4.743 millones a fin de mes, mientras la City sigue con atención el debate sobre la suspensión de las PASO de 2027.