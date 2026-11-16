Seguridad

Tras el dramático episodio en la escuela Normal, confirmaron que no se suspenderán las clases

Pablo Plaza, supervisor, aseguró que se activaron los protocolos de actuación y que el adolescente se encuentra bien, acompañado por sus padres y bajo la atención de profesionales especializados.

Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Escuela Normal confirmó este lunes que no suspenderá las clases tras el rescate de un alumno que intentó arrojarse del techo, cuyas causas investigan especialistas.
  • La Policía y autoridades rescataron al joven sano y salvo. Se activaron los protocolos de la Ley de Protección Integral junto a organismos de asistencia escolar y los padres.
  • El gabinete psicopedagógico continuará asistiendo al estudiante para determinar su seguimiento, mientras la institución mantiene su cronograma habitual de actividades.
Resumen generado con IA

La Escuela Normal continuará con el dictado de clases con normalidad luego del episodio protagonizado por un adolescente que este lunes intentó arrojarse desde el techo del establecimiento educativo. Así lo confirmó Pablo Plaza, supervisor de la institución, quien llevó tranquilidad a la comunidad educativa y remarcó que se activaron todos los protocolos correspondientes para abordar la situación.

"El joven está muy bien, que eso es lo importante, y está con su papá y con su mamá, atendido por las personas que son pertinentes para evaluar los motivos por los cuales subió al techo", dijo durante una entrevista con la prensa.

El supervisor señaló que desde el primer momento se puso en marcha el protocolo de actuación y que distintos organismos del sistema educativo intervienen en el caso. Entre ellos mencionó al Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE), al GPI y a la Dirección de Educación Secundaria.

Tensión en la escuela Normal: un adolescente amenazó con tirarse desde el techo y fue rescatado por la Policía

Tensión en la escuela Normal: un adolescente amenazó con tirarse desde el techo y fue rescatado por la Policía

"Se ha trabajado de acuerdo con lo que nos pide la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se han activado todos los protocolos", sostuvo.

En ese sentido, Plaza pidió especial cuidado en el tratamiento de la situación y evitó brindar detalles sobre el adolescente, al considerar que debe preservarse su intimidad. "Todo el tema que tiene que ver con cursos, situación y detalles es justamente lo que violenta la ley de protección integral", expresó.

ESCUELA NORMAL / ARCHIVO ESCUELA NORMAL / ARCHIVO

También indicó que la escuela cuenta con un gabinete psicopedagógico que se encuentra trabajando en el acompañamiento del estudiante. La intervención de los profesionales continuará para abordar lo sucedido y determinar las necesidades de asistencia.

Por otra parte, el supervisor confirmó que las actividades escolares no se interrumpieron y que las clases continuaron desarrollándose con normalidad, al igual que las propuestas extraprogramáticas previstas para la jornada.

"Las clases continuaron con normalidad. Lo importante es que el chico siempre ha estado cuidado por adultos", concluyó Plaza, quien aseguró que tanto las autoridades educativas como los equipos especializados seguirán interviniendo en el caso.

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