En el plano social y laboral, el ministro debió responder por el aumento de la desocupación, que trepó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 según el Indec, y por el retroceso de los puestos asalariados registrados. Caputo admitió la contracción del empleo formal, pero relativizó su impacto al señalar que se compensó con una suba total de 465.000 puestos de trabajo y con el pasaje hacia modalidades independientes. “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas. ¿Es lo ideal? No, pero los sueldos de los asalariados son los que más crecieron por lejos, un 53%”, sostuvo, asegurando además que 12 millones de personas salieron de la pobreza. También ofreció una explicación particular sobre el enfriamiento del consumo masivo, vinculándolo con la desaparición de la urgencia inflacionaria. Planteó que, a diferencia de etapas anteriores en las que los trabajadores cobraban y corrían al supermercado para stockearse, la estabilidad actual modificó las conductas: “Hoy la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. La estabilidad genera un comportamiento más normal”.