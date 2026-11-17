Con la mirada puesta en la transición hacia el año electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió este lunes a despejar las dudas del mercado sobre la sustentabilidad financiera y cambiaria de los próximos meses. En una extensa entrevista radial, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la Argentina ingresará a 2027 “más fortalecida que nunca” y vaticinó un escenario mucho más calmo de lo que anticipan los bancos de inversión y las consultoras privadas.
El diagnóstico oficial busca contener el nerviosismo financiero en un contexto marcado por la suba del riesgo país, tasas implícitas de los bonos cercanas al 30% para los vencimientos de 2027 y 2028, y un dato de inflación de octubre que sorprendió al alza al ubicarse en el 2,2% mensual. Caputo reconoció sin rodeos que el desempeño de la actividad económica durante este año quedó por debajo del pronóstico oficial de “los mejores 18 meses”, aunque adjudicó ese freno a una combinación de turbulencias globales -como el conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo- y a la cautela política de los empresarios frente al calendario electoral.
Según explicó el funcionario en diálogo con Radio Mitre, esa prudencia inversora se refleja en que cerca de $ 100.000 millones en créditos ya aprobados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) todavía no fueron tomados por las compañías. No obstante, rechazó que exista desconfianza hacia el rumbo económico del Gobierno. “No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tenerlo en cuenta, y le veo un costado positivo. Subió el riesgo país y no solo el dólar no subió, sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, argumentó.
Tres pilares
Para sostener su optimismo de cara al próximo ejercicio, Caputo enumeró tres pilares: el superávit fiscal, el equilibrio monetario ante una mayor demanda de dinero y un programa financiero que aseguró tener “completamente cerrado”. En el frente productivo, apostó al despegue de los grandes proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) -cuya reglamentación para proveedores locales acaba de ser flexibilizada por el Ejecutivo- y proyectó que los desembolsos se duplicarán: pasarán de los U$S 8.000 millones previstos para este año a unos US$ 15.000 millones en 2027, con una cifra similar para 2028.
En el plano social y laboral, el ministro debió responder por el aumento de la desocupación, que trepó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 según el Indec, y por el retroceso de los puestos asalariados registrados. Caputo admitió la contracción del empleo formal, pero relativizó su impacto al señalar que se compensó con una suba total de 465.000 puestos de trabajo y con el pasaje hacia modalidades independientes. “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas. ¿Es lo ideal? No, pero los sueldos de los asalariados son los que más crecieron por lejos, un 53%”, sostuvo, asegurando además que 12 millones de personas salieron de la pobreza. También ofreció una explicación particular sobre el enfriamiento del consumo masivo, vinculándolo con la desaparición de la urgencia inflacionaria. Planteó que, a diferencia de etapas anteriores en las que los trabajadores cobraban y corrían al supermercado para stockearse, la estabilidad actual modificó las conductas: “Hoy la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. La estabilidad genera un comportamiento más normal”.