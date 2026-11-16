Unai Simón puso a Inglaterra por encima de Argentina y generó polémica: qué dijo el arquero de España
El arquero del seleccionado ibérico sorprendió con su valoración sobre el nivel de la "Rosa" tras la derrota por la UEFA Nations League. Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el ranking FIFA y los resultados del último Mundial.
Resumen para apurados
- El arquero español Unai Simón generó polémica en Madrid tras caer ante Inglaterra, al ubicar a ese rival como el segundo mejor del mundo por encima de Argentina.
- La frase contradice el ranking FIFA, donde la Albiceleste es escolta. Además, Argentina había eliminado a los ingleses en las semifinales de la Copa del Mundo de 2026.
- Las declaraciones reavivan el debate sobre la jerarquía internacional y el ranking FIFA de cara a los cuartos de final de la Nations League y los próximos torneos.
Una declaración de Unai Simón, arquero de la Selección de España, generó polémica en Argentina después de la derrota del combinado ibérico por 3-2 frente a Inglaterra, en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El guardameta consideró que el seleccionado inglés es actualmente el segundo mejor equipo del planeta, por encima de la “Albiceleste”, que ocupa ese lugar en el ranking FIFA.
El encuentro, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, significó el final de una histórica racha de 44 partidos oficiales sin derrotas para España. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, llegó a ponerse 3-0 con goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White. Sin embargo, el conjunto de Luis de la Fuente reaccionó con tantos de Mikel Oyarzabal y Nico Williams, aunque no consiguió evitar la caída.
Después del partido, Simón reconoció la superioridad del rival y dejó una frase que no pasó inadvertida. “Creo que es la segunda mejor selección del mundo”, afirmó al referirse a Inglaterra.
El arquero profundizó su valoración al señalar que, aunque el ranking FIFA indique lo contrario, considera que el nivel futbolístico de los ingleses es comparable al de España. También reconoció que perder resulta doloroso, aunque sostuvo que el equipo sabía que su extensa racha positiva terminaría en algún momento.
Por qué la declaración generó polémica en Argentina
Las palabras del arquero español generaron repercusiones porque contradicen el orden establecido por la última clasificación oficial de la FIFA, publicada en octubre. España ocupa el primer puesto, Argentina aparece segunda, Francia completa el podio e Inglaterra se ubica cuarta.
La consideración de Simón, por lo tanto, coloca al seleccionado inglés por encima de dos potencias que terminaron mejor posicionadas en el último Mundial.
De hecho, existe un antecedente reciente que alimenta el debate. En las semifinales de la Copa del Mundo de 2026, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y consiguió su clasificación a la final. Los ingleses debieron disputar el encuentro por el tercer puesto, en el que terminaron superando a Francia.
Además, en Qatar 2022, Inglaterra también había quedado eliminada frente al seleccionado francés en los cuartos de final.
Por su parte, España conquistó el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en la final, con un gol de Ferran Torres durante el tiempo suplementario.
Más allá de la controversia, las declaraciones de Simón reflejan su valoración sobre el presente de Inglaterra, que acaba de superar al vigente campeón del mundo y se quedó con el liderazgo de su grupo en la Nations League. España, en tanto, avanzó a los cuartos de final como escolta.