Una declaración de Unai Simón, arquero de la Selección de España, generó polémica en Argentina después de la derrota del combinado ibérico por 3-2 frente a Inglaterra, en la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El guardameta consideró que el seleccionado inglés es actualmente el segundo mejor equipo del planeta, por encima de la “Albiceleste”, que ocupa ese lugar en el ranking FIFA.