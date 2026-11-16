Los bancarios arrancan noviembre con otra actualización en el bolsillo. La Asociación Bancaria anunció un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre.
Con ese ajuste, el sueldo inicial del sector, sumando la participación en ganancias, llega a $2.683.718,55. El básico inicial queda en $2.608.320,16, más $75.398,39 por ROE.
El gremio que conduce Sergio Palazzo informó que el acuerdo se cerró con las cámaras empresariales bancarias. Con esta movida, los salarios acumulan un 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
El aumento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. O sea: alcanza tanto a lo remunerativo como a lo no remunerativo, incluidos los adicionales convencionales y los que no lo son.
Además, quedó fijado el bono inicial por el Día del Bancario en $2.325.227,20, con actualización mensual hasta su cobro, previsto para noviembre de 2027.