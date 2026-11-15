A nueve años de la tragedia del ARA San Juan: memoria, soberanía y la verdad histórica que honra a los 44 marinos

A nueve años de la última comunicación del submarino ARA San Juan, la Argentina rinde un sentido homenaje a la memoria de los 44 tripulantes que consagraron su vida a la vigilancia y defensa de los derechos soberanos sobre el Mar Argentino. Más allá de las frías pericias técnicas y las causas judiciales, la conmemoración busca inmortalizar el sacrificio y el patriotismo de los 43 marinos y de la teniente de navío Eliana María Krawczyk, la primera mujer submarinista del país y de América Latina.