A nueve años de la tragedia del ARA San Juan: memoria, soberanía y la verdad histórica que honra a los 44 marinos
En el Día Nacional instituido por ley, la Argentina rinde tributo a la valentía de los 43 hombres y de Eliana Krawczyk que dieron su vida por la patria, mientras las familias sostienen el reclamo de justicia y verdad.
Resumen para apurados
- Argentina conmemora cada 15 de noviembre a los 44 tripulantes del ARA San Juan, homenajeados por ley nacional tras perder la vida custodiando el Mar Argentino en 2017.
- La nave implosionó en 2017 tras un cortocircuito provocado por el ingreso de agua de mar en sus baterías, descartando las pericias cualquier tipo de ataque bélico externo.
- Cuatro altos mandos navales afrontarán un juicio oral en Santa Cruz por estrago culposo, mientras las familias reclaman justicia y el fin de la impunidad por espionaje ilegal.
A nueve años de la última comunicación del submarino ARA San Juan, la Argentina rinde un sentido homenaje a la memoria de los 44 tripulantes que consagraron su vida a la vigilancia y defensa de los derechos soberanos sobre el Mar Argentino. Más allá de las frías pericias técnicas y las causas judiciales, la conmemoración busca inmortalizar el sacrificio y el patriotismo de los 43 marinos y de la teniente de navío Eliana María Krawczyk, la primera mujer submarinista del país y de América Latina.
El legado del deber: 44 vidas consagradas a la soberanía marítima
El 8 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia con destino a su puerto asiento en Mar del Plata, en el marco de una misión oficial de patrullaje para el control de la Zona Económica Exclusiva. Siete días más tarde, el 15 de noviembre a las 07:31, la nave emitió su último contacto mientras navegaba en medio de un fuerte temporal a la altura del Golfo San Jorge.
Detrás de cada puesto de guardia a bordo habitaba una historia personal entrelazada por la vocación de servicio y el amor a la patria. La presencia a bordo de Eliana Krawczyk no solo marcó un hito histórico para las Fuerzas Armadas sudamericanas, sino que se convirtió en un símbolo nacional de coraje e integración en el submarinismo de alta mar.
El naufragio transformó el dolor de las familias en un reclamo permanente por mantener viva la identidad de cada marino. El 17 de octubre de 2024, el Congreso de la Nación promulgó la Ley N.º 27.758, que institucionalizó cada 15 de noviembre como el "Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan". La normativa encomienda a la sociedad argentina recordar el sacrificio de quienes cuidaron las aguas nacionales y sensibilizar sobre la custodia de la plataforma marítima.
La verdad técnica como una exigencia de memoria y respeto
Para los parientes y la sociedad, honrar a las víctimas exige también conocer la verdad objetiva sobre lo ocurrido en el Atlántico Sur. La reconstrucción pericial y los informes avalados por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinaron que la tragedia se originó por el ingreso de agua de mar a través de la válvula de ventilación Eco 19. El agua Salada alcanzó el tanque de baterías N.º 3, generando un cortocircuito, fuego y la posterior acumulación crítica de gas hidrógeno.
La explosión e implosión subsecuente a las 10:31 de aquel 15 de noviembre ocurrió a más de 900 metros de profundidad, provocando el colapso inmediato de la nave. Informes técnicos independientes y estudios periciales descartaron de plano cualquier teoría conspirativa sobre un ataque bélico externo o el impacto de un torpedo inglés.
El desmonte de estas versiones infundadas trajo luz y serenidad a las familias. Las pericias demostraron que la deformación del casco (hallado en noviembre de 2018 por la firma Ocean Infinity a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia) respondió a la extrema presión marina y no a un proyectil extranjero, confirmando que la tripulación actuó con heroica profesionalidad ante la emergencia.
El reclamo ininterrumpido de las familias y la búsqueda de justicia
La memoria de los 44 héroes se mantiene viva en los actos solemnes, en el monumento erigido en la Base Naval de Mar del Plata y en la incansable lucha judicial que encabezan sus madres, esposas e hijos. Tras años de trabas procesales y debates de competencia, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio oral se realizará en la provincia de Santa Cruz.
En las audiencias públicas se juzgará la responsabilidad penal de cuatro altos mandos navales imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. En paralelo, las querellas familiares continúan impulsando el esclarecimiento de las fallas de mantenimiento y el juzgamiento del espionaje ilegal que sufrieron los parientes durante sus manifestaciones.
Recordar a los 44 integrantes del ARA San Juan no es solo evocar un hecho trágico del pasado, sino renovar el compromiso nacional con la verdad, la justicia y la custodia del patrimonio marítimo argentino. El tributo constante garantiza que el nombre de cada uno de los héroes y la heroína permanezca inscripto con honor en la historia grande de la Patria.