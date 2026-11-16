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Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana ante Boca en crisis: siete partidos sin ganar y una fuerte advertencia de su DT

El conjunto brasileño atraviesa una racha negativa antes de enfrentar al “Xeneize” en Barranquilla. Eduardo Domínguez reconoció el favoritismo del equipo argentino, pero puso sobre la mesa la presión que arrastran ambos finalistas.

Everson eligió a Boca como candidato en la final de la Copa Sudamericana.
Everson eligió a Boca como candidato en la final de la Copa Sudamericana.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Mineiro enfrentará a Boca en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, condicionado por una racha de siete partidos sin ganar.
  • El equipo brasileño sufre un marcado desgaste físico tras disputar 66 encuentros en el año, sumando eliminaciones y tropiezos recientes en el Brasileirao.
  • El técnico Eduardo Domínguez remarcó la presión de Boca por sus 18 años sin títulos continentales, en un choque a 90 minutos que definirá el año de ambos.
Resumen generado con IA

Atlético Mineiro afrontará la final de la Copa Sudamericana frente a Boca en un escenario muy diferente al que imaginaba. El conjunto brasileño acumula siete partidos consecutivos sin victorias y llegará al encuentro decisivo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con dudas sobre su funcionamiento. Sin embargo, tanto su entrenador, Eduardo Domínguez, como su capitán, Everson, consideran que el equipo todavía tiene argumentos para conquistar el título.

El último resultado fue un empate sin goles frente a Mirassol, que profundizó la preocupación por el presente del equipo. Después del encuentro, Everson reconoció que Boca atraviesa un momento más favorable.

“Por más que los dos equipos llegaron a la final por méritos, tal vez Boca, por haber sido campeón, cambió un poco la situación y llega con más confianza, está en un mejor momento”, sostuvo el arquero.

De todas maneras, remarcó que el partido decisivo representa una oportunidad para dejar atrás los malos resultados.

“Tenemos una oportunidad de, en 90 minutos, conquistar un título y traer esta copa para casa”, afirmó.

Eduardo Domínguez reconoció el favoritismo de Boca, pero habló de la presión

El entrenador argentino coincidió con su capitán al analizar las condiciones con las que ambos equipos llegarán a Barranquilla.

“Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores”, explicó Domínguez.

Sin embargo, cuando fue consultado por la presión que arrastra Atlético Mineiro después de perder finales internacionales, el técnico respondió con una comparación directa.

“Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, planteó.

Domínguez también hizo referencia al desgaste acumulado durante la temporada y señaló que existe una diferencia importante entre el calendario brasileño y el argentino.

“Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, hemos jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52”, detalló.

La racha negativa que preocupa a Atlético Mineiro

El equipo brasileño llega golpeado por una serie de resultados adversos. Entre ellos aparecen la derrota 2-0 frente a Montevideo City Torque en la vuelta de las semifinales de la Sudamericana, aunque consiguió avanzar gracias al 3-0 de la ida, y las caídas ante Flamengo, Cruzeiro y Botafogo por el Brasileirao.

A esos resultados se sumó la eliminación frente a Gremio en las semifinales de la Copa de Brasil y el reciente empate ante Mirassol.

Pese a este panorama, Atlético Mineiro tendrá la posibilidad de cambiar su presente en un solo partido. La final frente a Boca representa una oportunidad para cortar la racha negativa y conquistar un título continental.

Domínguez sabe que su equipo no llega en las mejores condiciones, pero también que los antecedentes perderán buena parte de su importancia cuando comience a rodar la pelota en Barranquilla.

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