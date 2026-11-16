Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana ante Boca en crisis: siete partidos sin ganar y una fuerte advertencia de su DT

Atlético Mineiro afrontará la final de la Copa Sudamericana frente a Boca en un escenario muy diferente al que imaginaba. El conjunto brasileño acumula siete partidos consecutivos sin victorias y llegará al encuentro decisivo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con dudas sobre su funcionamiento. Sin embargo, tanto su entrenador, Eduardo Domínguez, como su capitán, Everson, consideran que el equipo todavía tiene argumentos para conquistar el título.