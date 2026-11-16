Aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán en diciembre

Resumen para apurados
- En diciembre, los empleados de comercio en Argentina cobrarán el último tramo de aumento salarial acordado entre Faecys y cámaras empresarias, junto con el medio aguinaldo.
- La suba completa el incremento del 5,7% trimestral pactado en tres cuotas sobre los sueldos básicos de septiembre, además de sumas no remunerativas y adicionales por convenio.
- La recomposición salarial busca aliviar el impacto de la inflación hacia fin de año, mientras el sector prevé reabrir las negociaciones paritarias para definir nuevos haberes.
A fines de octubre, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras de empresarios del comercio acordaron incrementar los salarios de los trabajadores del rubro. Se acordó que la actualización se pagaría en tres tramos entre noviembre y diciembre, por lo que el mes próximo, además de cobrar el aguinaldo, los empleados de comercio tendrán un monto extra en concepto de aumento.
El acuerdo, que toma como base para el cálculo los salarios de septiembre, fue realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS
Cuánto cobrará en diciembre un cajero
Una de las categorías que más empleados tiene entre los comerciantes es la de los cajeros. La escala salarial reconoce tres divisiones, de la A a la C y a cada uno le corresponde un salario diferente. El mes próximo, el salario más bajo corresponderá a los Cajeros A, quienes recibirán $1.296.165 de básico. Le segurán los Cajeros B, con un salario básico de $1.302.449 y, por último, los Cajeros C, con un sueldo de $1.310.526. A todos ellos se deberán adicionar los $100.000 extra pactados en el acuerdo anterior al que regula los salarios de octubre, noviembre y diciembre.
Salarios de empleados de comercio para diciembre
La suma de la actualización para el trimestre fue de 5.7%, dividido en tres tramos de 1.9%. Además, en octubre y noviembre se pagaron las dos mitades del bono acordado por $50.000 de carácter no remunerativo. Se espera que la próxima reunión se haga a principios de 2027, para definir los salarios del primer trimestre del próximo año.
Además, los trabajadores recibirán una suma fija de $100.000 acordada con anterioridad.
Maestranza A: $1.378.222
Maestranza B: $1.381.807
Maestranza C: $1.394.369
Administrativo A: $1.391.680
Administrativo B: $1.397.068
Administrativo C: $1.402.449
Administrativo D: $1.418.603
Administrativo E: $1.432.061
Administrativo F: $1.451.804
Personal auxiliar A: $1.396.165
Personal auxiliar B: $1.405.139
Personal auxiliar C: $1.434.754
Auxiliar especializado A: $1.406.938
Auxiliar especializado B: $1.423.088
Vendedores A: $1.396.165
Vendedores B: $1.423.091
Vendedores C: $1.432.061
Vendedores D: $1.451.804
Además, los trabajadores deben sumar unos montos extra que se pagan. Deben calcular un 1% extra por cada año trabajado en concepto de antigüedad; es decir, si llevan cinco años trabajando, deben calcular un 5% extra. Se calcula sobre el básico y también sobre las sumas no remunerativas. Por otra parte, el presentismo se paga como un 8.33% del sueldo según el artículo 40 del convenio.