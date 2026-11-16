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Aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán en diciembre

El incremento se calcula sobre los básicos de septiembre y completa el esquema de actualización acordado por el gremio y las cámaras empresarias.

Las próximas paritarias para los empelados de comercio será a principios de 2027.
Las próximas paritarias para los empelados de comercio será a principios de 2027. Foto: mundogremial.com
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En diciembre, los empleados de comercio en Argentina cobrarán el último tramo de aumento salarial acordado entre Faecys y cámaras empresarias, junto con el medio aguinaldo.
  • La suba completa el incremento del 5,7% trimestral pactado en tres cuotas sobre los sueldos básicos de septiembre, además de sumas no remunerativas y adicionales por convenio.
  • La recomposición salarial busca aliviar el impacto de la inflación hacia fin de año, mientras el sector prevé reabrir las negociaciones paritarias para definir nuevos haberes.
Resumen generado con IA

A fines de octubre, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras de empresarios del comercio acordaron incrementar los salarios de los trabajadores del rubro. Se acordó que la actualización se pagaría en tres tramos entre noviembre y diciembre, por lo que el mes próximo, además de cobrar el aguinaldo, los empleados de comercio tendrán un monto extra en concepto de aumento.

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El acuerdo, que toma como base para el cálculo los salarios de septiembre, fue realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS

Cuánto cobrará en diciembre un cajero

Una de las categorías que más empleados tiene entre los comerciantes es la de los cajeros. La escala salarial reconoce tres divisiones, de la A a la C y a cada uno le corresponde un salario diferente. El mes próximo, el salario más bajo corresponderá a los Cajeros A, quienes recibirán $1.296.165 de básico. Le segurán los Cajeros B, con un salario básico de $1.302.449 y, por último, los Cajeros C, con un sueldo de $1.310.526. A todos ellos se deberán adicionar los $100.000 extra pactados en el acuerdo anterior al que regula los salarios de octubre, noviembre y diciembre.

Salarios de empleados de comercio para diciembre

La suma de la actualización para el trimestre fue de 5.7%, dividido en tres tramos de 1.9%. Además, en octubre y noviembre se pagaron las dos mitades del bono acordado por $50.000 de carácter no remunerativo. Se espera que la próxima reunión se haga a principios de 2027, para definir los salarios del primer trimestre del próximo año.

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Además, los trabajadores recibirán una suma fija de $100.000 acordada con anterioridad.

Maestranza A: $1.378.222 

Maestranza B: $1.381.807 

Maestranza C: $1.394.369 

Administrativo A: $1.391.680 

Administrativo B: $1.397.068 

Administrativo C: $1.402.449 

Administrativo D: $1.418.603 

Administrativo E: $1.432.061 

Administrativo F: $1.451.804 

Personal auxiliar A: $1.396.165 

Personal auxiliar B: $1.405.139 

Personal auxiliar C: $1.434.754 

Auxiliar especializado A: $1.406.938 

Auxiliar especializado B: $1.423.088 

Vendedores A: $1.396.165 

Vendedores B: $1.423.091 

Vendedores C: $1.432.061 

Vendedores D: $1.451.804 

Además, los trabajadores deben sumar unos montos extra que se pagan. Deben calcular un 1% extra por cada año trabajado en concepto de antigüedad; es decir, si llevan cinco años trabajando, deben calcular un 5% extra. Se calcula sobre el básico y también sobre las sumas no remunerativas. Por otra parte, el presentismo se paga como un 8.33% del sueldo según el artículo 40 del convenio.

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