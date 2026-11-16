Aumento para empleados de comercio: cuánto cobrarán en diciembre

Cuánto cobrará en diciembre un cajero

Una de las categorías que más empleados tiene entre los comerciantes es la de los cajeros. La escala salarial reconoce tres divisiones, de la A a la C y a cada uno le corresponde un salario diferente. El mes próximo, el salario más bajo corresponderá a los Cajeros A, quienes recibirán $1.296.165 de básico. Le segurán los Cajeros B, con un salario básico de $1.302.449 y, por último, los Cajeros C, con un sueldo de $1.310.526. A todos ellos se deberán adicionar los $100.000 extra pactados en el acuerdo anterior al que regula los salarios de octubre, noviembre y diciembre.