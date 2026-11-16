Caputo aseguró que Milei ganará en primera vuelta: "Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca"

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, el ministro Luis Caputo afirmó este lunes que Javier Milei ganará en primera vuelta en 2027 debido al rechazo electoral hacia el kirchnerismo.
- Caputo defendió el rumbo económico en Radio Mitre, admitió la baja del empleo formal pero destacó el superávit, la estabilidad y la duplicación de inversiones vía RIGI.
- El Gobierno proyecta consolidar su programa financiero hacia 2027, confiando en que la baja de la inflación y la llegada de capitales blindarán la continuidad política oficial.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, aseguró que Javier Milei será reelegido en las elecciones presidenciales de 2027 y pronosticó que el mandatario se impondrá en primera vuelta, independientemente de la evolución de la economía.
Además, sostuvo que el gobierno libertario llegará al próximo año en una posición de mayor fortaleza y expresó su expectativa de que sea un período más tranquilo que el que anticipan algunos sectores.
“Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, afirmó este lunes por la mañana durante una entrevista con radio Mitre de Buenos Aires, replicado por el diario "La Nación".
Al analizar el escenario electoral, el funcionario consideró que el kirchnerismo no logrará constituirse en una alternativa para los próximos comicios. “Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos. Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, sostuvo.
En materia económica, Caputo anticipó que las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) prácticamente se duplicarán durante el próximo año. Según estimó, los desembolsos pasarán de U$S 8.000 millones previstos para este año a cerca de U$S 15.000 millones en 2027, una cifra que, afirmó, se repetiría al año siguiente.
“Las inversiones grandes no se van a frenar”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.
Desempleo y caída del empleo
Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los indicadores laborales y al aumento del desempleo, que, según la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026.
Caputo reconoció que hubo una caída del empleo formal, aunque sostuvo que el empleo total aumentó en 465.000 puestos de trabajo. “El empleo total creció en 465.000 puestos; el empleo formal cayó y subió el asalariado, pero, cuando miramos los sueldos, fueron los que más subieron”, afirmó.
En ese sentido, planteó que parte de la reducción del empleo registrado podría explicarse por el cierre de empresas pequeñas o por trabajadores que pasan a inscribirse como monotributistas. “Por ahí cierran empresas con un empleado o se pasan a monotributistas”, señaló.
El funcionario insistió en que los salarios de los trabajadores asalariados registraron un incremento del 53% y cuestionó las comparaciones entre la situación laboral actual y la de períodos anteriores. “Pareciera como que antes estábamos bien y ahora mal, y es al revés, porque el empleo no crecía desde 2011”, manifestó.
También aseguró que, de acuerdo con sus cifras, 12 millones de personas salieron de la pobreza y que un 14% de la población está mejor.
Por otra parte, vinculó la caída del consumo con la estabilidad económica. Según explicó, los cambios en los hábitos de compra responden a que las personas ya no necesitan gastar inmediatamente sus ingresos ante el temor de que los precios sigan aumentando.
“Hoy, la gente no está apurada por consumir; va a ver un auto, ve otro, va a ver un terreno. No va corriendo al súper porque podías comprar solo dos aceites. La estabilidad genera un comportamiento más normal”, sostuvo.
Riesgo país y el 2027
Al referirse a la suba del riesgo país, Caputo la atribuyó tanto a factores externos, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo, como al temor de que el kirchnerismo regrese al poder.
“No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tener en cuenta, y le veo un costado positivo”, afirmó.
Como argumento, destacó que, pese al incremento del indicador, el dólar no subió y el Banco Central continúa comprando divisas. Para el ministro, ese comportamiento refleja la solidez del programa económico.
“Vamos a entrar en un 2027 más sólido que en muchas décadas; con superávit fiscal, equilibrio monetario porque levanta la demanda de dinero, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que está más sólido”, aseguró.
En otro tramo de la entrevista, Caputo rechazó las comparaciones entre la gestión de Milei y el gobierno de Mauricio Macri. Como justificativo, enumeró tres diferencias: la situación económica que recibió cada administración, la claridad del modelo económico y la experiencia electoral de los votantes.
Sobre el primer punto, sostuvo que la situación heredada en 2023 fue considerablemente peor que la de 2015. También afirmó que durante el gobierno de Macri no estaba definido con la misma claridad el cambio de modelo económico y que, a diferencia de la actual gestión, la economía cayó.
Por último, consideró que los votantes ya conocen las consecuencias de un eventual regreso del kirchnerismo. “Nadie cree que el kirchnerismo pueda volver mejor, siempre volvió peor. El error es subestimar a la gente”, expresó.
Las operaciones con oro del BCRA
Caputo también respondió a las observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones de cobertura vinculadas al oro del Banco Central, que, según el informe, generaron una pérdida de U$S 1.023 millones, pagada con divisas.
“El oro está en Basilea, como tiene que estar. Después, Basilea hace con el oro lo que quiere. Es como que hagas un depósito en un banco”, explicó.
El ministro sostuvo que las reservas siguen siendo propiedad argentina y que están debidamente identificadas. “Ese oro es argentino y está totalmente trackeado”, afirmó.
Además, rechazó las críticas y las acusaciones que surgieron a partir de esas operaciones, incluida una denuncia presentada por Gregorio Dalbón ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Caputo calificó los cuestionamientos como una “operación del kirchnerismo” y acusó a sus impulsores de intentar instalar la idea de que el gobierno libertario se llevó el oro.