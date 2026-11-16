Caputo aseguró que Milei ganará en primera vuelta: "Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca"

Al analizar el escenario electoral, el funcionario consideró que el kirchnerismo no logrará constituirse en una alternativa para los próximos comicios. “Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos. Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo, para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, sostuvo.