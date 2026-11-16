Catástrofe espacial: un cohete falló a los 10 minutos de despegar y destruyó 40 satélites de Amazon
El cohete Vulcan de United Launch Alliance sufrió una anomalía crítica a los 10 minutos de despegar de Florida y destruyó 40 satélites de la red Amazon Leo. El incidente frena el plan de Jeff Bezos para competir con Starlink.
Resumen para apurados
- Un cohete Vulcan de ULA falló a los diez minutos de despegar desde Florida y destruyó 40 satélites de Amazon este domingo debido a una anomalía crítica en pleno vuelo.
- El incidente ocurrió tras la separación de etapas en la primera misión de ULA para Amazon, tras meses de revisiones técnicas a sus motores provistos por Blue Origin.
- La pérdida frena el plan de Jeff Bezos para competir con la red Starlink de SpaceX y mantendría al cohete fuera de servicio durante meses por investigaciones.
El cohete Vulcan, desarrollado por la empresa United Launch Alliance (ULA) —firma conjunta entre Boeing y Lockheed Martin—, falló provocando la destrucción de 40 satélites del gigante tecnológico Amazon, corporación para la que trabajaba por primera vez. Tras despegar de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, la nave sufrió su primer fallo de misión total, el cual ocurrió a los 10 minutos de vuelo, ocasionando la pérdida de los aparatos de internet de Amazon Leo.
En su primer vuelo para el cliente Amazon, el cohete Vulcan Centaur sufrió también su fallo inicial de misión total, conocido como anomalía de los 10 minutos de vuelo. Al principio, las incógnitas predominaron en el predio de la Estación de la Fuerza Espacial de Florida, a la vez que el hecho representó un importante revés para el nuevo cohete insignia de la compañía, que ya cuenta con dos décadas de antigüedad.
Un golpe al despliegue de la constelación satelital de Amazon
El accidente se produjo en un contexto en el que ULA se encuentra realizando importantes esfuerzos para establecer un ritmo regular de lanzamientos comerciales, intentando consolidar a Amazon y su creciente constelación satelital como cliente. Sin embargo, el incidente provocó que la red de internet Leo —el servicio de conectividad satelital de órbita baja de la empresa que planea desplegar más de 3200 satélites a una altura de entre 590 y 630 kilómetros de la Tierra— sufriera su primer fracaso.
"Según los datos recibidos por nuestro director de lanzamiento, confirmamos que el vehículo Vulcan, lanzado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41, sufrió una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró poner en órbita la misión Amazon", declaró ULA en un comunicado. "Cada vuelo genera datos y cada vuelo nos enseña algo. Dado que la anomalía acaba de ocurrir, todavía no tenemos datos específicos para comprender lo que sucedió hoy", advirtió la empresa.
Las causas aún se encuentran en investigación
Se espera que el fallo dé lugar a una larga investigación técnica que mantendría el cohete fuera del mercado durante meses, según informó Reuters. Esto podría agravar el cuello de botella en los lanzamientos estadounidenses provocado por otros percances y desafíos en la industria de los cohetes, así como por la inminente retirada del Falcon 9 de SpaceX, el cohete más activo del mundo, para el cual la compañía de Elon Musk ya no acepta reservas.
“Cualquier lanzamiento conlleva riesgos, y esto es especialmente cierto para misiones inaugurales como la LV-01”, declaró Amazon en un comunicado, refiriéndose al nombre de la operación del domingo. “ULA ha sido un socio de confianza para Amazon, y creemos que aprenderán de esta misión y cumplirán con sus planes a largo plazo para Vulcan”.
El historial reciente del cohete Vulcan
El vuelo del domingo fue el quinto del Vulcan desde su debut en 2024 y el primero en nueve meses, tras una pausa en los lanzamientos prolongada por investigaciones técnicas independientes sobre sus propulsores laterales de cohete sólido y sus motores centrales BE-4, suministrados por la compañía espacial Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos.
Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación. De acuerdo con fuentes que se mantuvieron en el anonimato y declararon a Reuters, Blue Origin está colaborando con ULA en el análisis del fallo ocurrido el domingo.
Los propulsores estaban siendo examinados minuciosamente debido a problemas detectados en los dos últimos vuelos del Vulcan, incluida una operación en febrero para la Fuerza Espacial de EE. UU. Ambos lanzamientos lograron entregar con éxito sus cargamentos en órbita, pero el Pentágono aún no había autorizado al cohete a reanudar el transporte de cargas útiles de seguridad nacional, a la espera de su desempeño en el vuelo de Amazon del domingo.
El cohete New Glenn de Blue Origin, equipado con el motor BE-4, sufrió una explosión en la plataforma de lanzamiento en mayo, y la investigación determinó que el impulsor fue la causa. Esto llevó a la compañía a modificar las unidades entregadas a ULA para el cohete Vulcan, según declaró Jessica Rye, portavoz de ULA, a Reuters en agosto.
Las teorías sobre lo que pasó el domigno con el cohete Vulcan
No estaba claro si los motores BE-4 influyeron en el fallo del domingo. Al parecer, el problema ocurrió tras la separación de la segunda etapa del Vulcan —la que transportaba los satélites de Amazon— de la primera etapa, propulsada por los motores BE-4.
ULA se formó en 2006 mediante la fusión de los programas de cohetes Delta, de Boeing, y Atlas, de Lockheed Martin. Desde entonces, la compañía ha mantenido un historial de éxito del 100 % en sus misiones. Sus cohetes Delta y Atlas solo habían sufrido un puñado de fallos en las décadas previas a la fusión.
El esquivo acceso de Amazon al espacio y la ventaja de Starlink
Este fallo supone otro revés para Amazon en su afán por desplegar satélites utilizando proveedores de lanzamiento externos, muchos de los cuales han sufrido inmovilizaciones y fallos. La explosión de New Glenn en mayo ocurrió días antes del lanzamiento previsto de los satélites Amazon Leo.
Los fallos en los cohetes han retrasado persistentemente el intento de Amazon de competir con la vasta red de internet Starlink, de SpaceX, que cuenta con más de 11.000 satélites y millones de clientes en todo el mundo.
La amplia supremacía de SpaceX sobre sus rivales en el sector de los satélites se debe en parte a la ventaja de contar con su propio cohete para lanzar sus dispositivos, mientras que otras empresas gastan miles de millones de dólares en lanzamientos externos.
Desde 2025, se han desplegado 398 satélites Leo en 14 lanzamientos, lo que representa aproximadamente el 12 % de las 3236 unidades que Amazon necesita para ofrecer cobertura global. La compañía esperaba comenzar a brindar servicio de internet este año