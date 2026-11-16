Catástrofe espacial: un cohete falló a los 10 minutos de despegar y destruyó 40 satélites de Amazon

Las causas aún se encuentran en investigación

Se espera que el fallo dé lugar a una larga investigación técnica que mantendría el cohete fuera del mercado durante meses, según informó Reuters. Esto podría agravar el cuello de botella en los lanzamientos estadounidenses provocado por otros percances y desafíos en la industria de los cohetes, así como por la inminente retirada del Falcon 9 de SpaceX, el cohete más activo del mundo, para el cual la compañía de Elon Musk ya no acepta reservas.