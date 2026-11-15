“Siempre la peleé desde atrás”: la historia de Martiniano Altamiranda, el volante creativo que no bajó los brazos y debutó en San Martín

El apoyo y el futuro

En los primeros años en el “Santo”, cuando las convocatorias escaseaban o las titularidades se postergaban, el sostén vino de la familia. “En el CEF era indiscutido, y pasar a ser suplente o no concentrar fue un baldazo de agua fría. Ahí el empujón principal me lo dieron mis padres, Fernando y Alejandra. Fueron fundamentales para que no bajara los brazos, me bancaron en todo”. Y agrega: “Hay muchos chicos que no tienen los recursos y a los 20 años piensan en dejar para ir a trabajar. Gracias a Dios mi familia creyó en este sueño. Mis hermanos Candela y Julián, mis tíos, mis primos y mi novia, Rosario, estuvieron en cada momento difícil. Verlos disfrutar de mi debut fue la satisfacción más hermosa”.