“Siempre la peleé desde atrás”: la historia de Martiniano Altamiranda, el volante creativo que no bajó los brazos y debutó en San Martín
El mediocampista ofensivo de 22 años tuvo su bautismo en Primera Nacional ante Colegiales. Tras formarse en el CEF 18, sobreponerse a suplencias y firmar contrato hasta 2028, cumplió su primer sueño y va por más.
Resumen para apurados
- Martiniano Altamiranda, volante de 22 años, debutó en San Martín de Tucumán ante Colegiales en el cierre de la Primera Nacional, tras formarse en las inferiores del club.
- Formado en el CEF 18, llegó a San Martín en 2019, superó suplencias y la falta de roce en AFA, y a mediados de año selló su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028.
- Tras sumar minutos en la Liga Tucumana, el mediocampista busca ganarse un lugar en la pretemporada de Alejandro Orfila para consolidarse en el plantel superior el próximo año.
“En el momento por ahí no caés. Se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero no terminás cayendo del todo hasta que baja la ansiedad del partido”. Martiniano Altamiranda habla del minuto 76 del 0 a 0 frente a Colegiales, cuando el cartel electrónico anunció su ingreso. En una tarde en la que San Martín cerraba una temporada sin Reducido, llegaba su ansiado debut en la Primera Nacional.
A dos semanas de aquel estreno, las repercusiones siguen llegando. “Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de la magnitud por la gente que se entera y te escribe. Hay un montón de personas pendientes de vos y eso te pone feliz”, dice. Y enseguida hace foco en lo que viene: “Por mi edad, me ponía a pensar y decía: ‘Ya me están pasando los años y no llega’. Al debutar sentís cierta tranquilidad. Si bien es un sueño cumplido, creo que no termina acá; ahora es donde más le tenés que meter porque mantenerse es aún más complicado que llegar”.
Un largo camino
La relación de Martiniano con la pelota comenzó en el CEF 18, donde jugó desde los cinco años hasta la novena división. A finales de 2018 se presentó a una prueba en San Martín. Fue seleccionado para sumarse a la pretemporada a comienzos de 2019, cuando el club militaba en la máxima categoría.
“Ese año me tocó jugar el torneo de AFA en Octava División, pero a mitad de año San Martín descendió y empezamos a competir solo en la Liga Tucumana”, recuerda. El cambio de escenario marcó su formación. “Tener ese tipo de roce es clave para el desarrollo. No es lo mismo competir todos los fines de semana contra equipos de AFA que tener únicamente el ritmo liguista. Por eso creo que a muchos chicos de San Martín nos toca debutar un poco más grandes”.
El trayecto en las divisiones formativas demandó paciencia. “Mi paso por San Martín no fue el más sencillo. Yo no era un habitual titular en mi categoría; siempre la peleé desde atrás”, dice. “Pasaron muchos técnicos que dejaban chicos libres, pero yo seguía en el equipo. Eso me hizo fuerte de cabeza. En el fútbol necesitás condiciones, pero también esa cuota de suerte que a veces sentía que no tenía. Este año se alinearon los planetas y lo pude aprovechar”.
De la categoría 2004, solo él, Alan Cisnero y Tiago Peñalba llegaron al profesionalismo. “Ver a compañeros que tenían mejor consideración quedar en el camino o dejar el fútbol te da una motivación extra: decís ‘no es momento de aflojar, soy de los pocos que quedan de esa camada’”.
El camino hasta el plantel superior fue largo. Llegó a la Primera de la Liga Tucumana a mediados de 2024 alternando con la Reserva; en 2025 se consolidó como pieza de recambio, y en 2026, tras reponerse de una lesión inicial, se asentó como titular.
“El paso al equipo principal de la Liga cambia mucho. Jugás contra futbolistas de experiencia y oficio que conocen todas las mañas, equipos duros que, aunque no jueguen lindo, te complican con otras armas, y las hinchadas te meten presión. Ese roce te da otra sensación”. Aunque muchos, al no debutar, siguen sus carreras en otras instituciones liguistas, Martiniano nunca evaluó irse: “No se me pasó por la cabeza jugar en otro club de Liga. En San Martín estás motivado todo el tiempo porque querés llegar a la Primera”.
A mediados de este año firmó contrato hasta diciembre de 2028. “Ese fue un punto clave. Te da la certeza de que el club te tiene en cuenta y te va a necesitar en algún momento. A partir de esa firma uno se entrena el doble para estar listo cuando toque la oportunidad”.
Quienes lo ven jugar en la Liga Tucumana saben que el 10 en la espalda no es un capricho: Altamiranda es el hombre que toca, que habilita, que decide dónde muere cada jugada antes de que llegue al área.
“Me defino como un volante ofensivo o interno creativo al que le gusta asociarse, juntarse a jugar y hacer jugar al equipo. Me siento cómodo ocupando espacios de mitad de cancha hacia adelante, asistiendo a mis compañeros y metiendo pelotas de gol. Si hay que retroceder y dar una mano en la recuperación, lo hago sin problemas, aunque lo principal mío es la creación”.
El apoyo y el futuro
En los primeros años en el “Santo”, cuando las convocatorias escaseaban o las titularidades se postergaban, el sostén vino de la familia. “En el CEF era indiscutido, y pasar a ser suplente o no concentrar fue un baldazo de agua fría. Ahí el empujón principal me lo dieron mis padres, Fernando y Alejandra. Fueron fundamentales para que no bajara los brazos, me bancaron en todo”. Y agrega: “Hay muchos chicos que no tienen los recursos y a los 20 años piensan en dejar para ir a trabajar. Gracias a Dios mi familia creyó en este sueño. Mis hermanos Candela y Julián, mis tíos, mis primos y mi novia, Rosario, estuvieron en cada momento difícil. Verlos disfrutar de mi debut fue la satisfacción más hermosa”.
Con el torneo de Primera Nacional finalizado, Altamiranda sigue sumando minutos en la Liga Tucumana junto a otros juveniles como Tadeo Polli y Santiago Chávez. El desafío ahora es seguir en la consideración del cuerpo técnico de Alejandro Orfila.
“El objetivo de todos los chicos de la Liga es ganarse un lugar en la pretemporada de la Primera. Y una vez ahí, demostrar que estamos para pelear minutos y competir en el próximo torneo. Se viene un año importante y quiero aprovecharlo al máximo”.