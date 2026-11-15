Japón investiga la muerte de una adolescente de 14 años que cayó de un sexto piso durante una transmisión en vivo

El trágico episodio ocurrió durante una emisión en directo en la que se observó a la menor trepar y sentarse en la baranda del departamento antes de perder el agarre y caer al vacío, lo que le provocó lesiones fatales en la cabeza. La policía de Japón inició una investigación oficial para determinar si el hecho respondió a un accidente o a un acto intencional.