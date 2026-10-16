Pagan hasta 2.500 euros por mes por contar pingüinos en la Antártida: cómo postularse
La fundación británica UK Antarctic Heritage Trust busca trabajadores para una temporada de cinco meses en una base histórica del continente blanco. El puesto incluye sueldo, alojamiento, comida y equipamiento para soportar las condiciones extremas.
Resumen para apurados
- La fundación UKAHT convoca a interesados para trabajar cinco meses en Port Lockroy, Antártida, contando pingüinos y atendiendo turistas por hasta 2.500 euros mensuales.
- La oferta incluye alojamiento, comida y ropa polar. Los seleccionados vivirán en aislamiento y sin agua corriente, operando la histórica base y estafeta postal fundada en 1944.
- La experiencia combina conservación ambiental y turismo extremo, ofreciendo una oportunidad de ahorro y aporte científico clave para el monitoreo de la fauna antártica.
Trabajar en la Antártida, contar pingüinos y cobrar hasta 2.500 euros mensuales es una de las propuestas laborales de la fundación británica UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT). La organización convoca a personas interesadas en pasar cinco meses en Port Lockroy, una antigua base antártica que funciona como museo, tienda de recuerdos y oficina postal.
La oferta incluye alojamiento, alimentación y ropa especializada para el clima polar. A cambio, los seleccionados deberán atender a los turistas, colaborar con el seguimiento de una colonia de pingüinos papúa y realizar tareas de mantenimiento en una de las estaciones más remotas del planeta.
Dónde queda la base antártica que busca trabajadores
El puesto se desarrolla en Port Lockroy, ubicada en la isla Goudier, dentro del archipiélago Palmer. La estación fue fundada en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, y actualmente es administrada como un sitio histórico y turístico.
Entre noviembre y marzo, la base recibe entre 10.000 y 18.000 visitantes que llegan en cruceros de expedición. Durante la temporada, el equipo también procesa más de 80.000 postales enviadas desde la conocida Penguin Post Office, una de las oficinas postales más aisladas del mundo.
El trabajo combina la atención al público con actividades vinculadas a la conservación y el registro de la fauna antártica.
Cuáles son las tareas y los requisitos para trabajar en la Antártida
Las personas seleccionadas deberán asumir distintas responsabilidades durante los cinco meses de estadía:
Contar pingüinos: colaborar con el seguimiento de la colonia de pingüinos papúa y registrar datos sobre su población y reproducción.
Atender a los turistas: orientar a los visitantes que llegan a la base durante la temporada de cruceros.
Trabajar en la tienda: vender recuerdos y atender al público.
Gestionar la oficina postal: clasificar cartas y sellar postales.
Mantener las instalaciones: realizar tareas de limpieza y conservación de la estación.
Además de las habilidades necesarias para cada puesto, los candidatos deben estar preparados para convivir durante meses en un entorno aislado, con temperaturas bajo cero y acceso limitado a servicios básicos.
La capacidad de trabajar en equipo, la flexibilidad y la adaptación a condiciones exigentes son aspectos importantes para afrontar la experiencia.
Cuánto pagan por trabajar cinco meses en la Antártida
La remuneración informada para estos puestos oscila entre 1.700 y 2.500 euros mensuales, según la función asignada. La organización también cubre los gastos de alojamiento, comida y equipamiento polar.
Entre los principales beneficios se encuentran:
Sueldo mensual durante la temporada.
Alojamiento incluido.
Alimentación cubierta.
Ropa y equipamiento adecuados para las condiciones climáticas.
Al estar cubiertos los principales gastos cotidianos, los trabajadores pueden destinar una parte importante de sus ingresos al ahorro, aunque las condiciones económicas específicas deben confirmarse en cada oferta laboral.
Cómo inscribirse para trabajar en la Antártida
Los interesados pueden consultar las vacantes y las condiciones de contratación en el sitio oficial de la fundación británica UK Antarctic Heritage Trust.
La información sobre los puestos, los requisitos y los plazos de inscripción está disponible en la página oficial de empleos de UKAHT.
Antes de presentar una solicitud, es importante verificar que la convocatoria esté abierta, cuáles son los perfiles buscados y qué documentación se debe enviar. Las condiciones pueden variar según la temporada y las responsabilidades del puesto.
Cómo es vivir cinco meses en una base antártica
La experiencia requiere aceptar condiciones de vida muy diferentes de las habituales. En Port Lockroy, los servicios son limitados y la organización de las tareas cotidianas depende de los recursos disponibles y de las condiciones meteorológicas.
La base no cuenta con agua corriente convencional: el suministro de agua potable depende de la logística de abastecimiento. Las duchas son limitadas y pueden espaciarse cuando el clima dificulta la llegada de embarcaciones.
La electricidad también está restringida y las comunicaciones dependen de sistemas satelitales y de los recursos disponibles en la estación o en los barcos cercanos.
Por eso, más allá del atractivo de trabajar con pingüinos y vivir en el continente blanco, la convocatoria exige considerar las dificultades de la convivencia, el aislamiento y la falta de comodidades.
Port Lockroy ofrece una combinación poco habitual de turismo, conservación ambiental y patrimonio histórico. Para quienes buscan una experiencia laboral fuera de lo común, la temporada antártica representa una oportunidad que requiere preparación, capacidad de adaptación y disposición para vivir durante meses en uno de los lugares más remotos del mundo.