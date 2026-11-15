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"Parecía el Titanic": el dramático vuelco de un crucero en Nueva Orleans que puso en peligro a 197 pasajeros

Sobrevivientes y rescatistas relataron los momentos de angustia vividos durante el vuelco del crucero American Heritage tras ser embestido por un petrolero fuera de control en Nueva Orleans

Bomberos, fuerzas de seguridad y capitanes de naves turísticas privadas evacuaron del agua a los 197 ocupantes del crucero en una rápida maniobra de auxilio
Bomberos, fuerzas de seguridad y capitanes de naves turísticas privadas evacuaron del agua a los 197 ocupantes del crucero en una rápida maniobra de auxilio FOTO: AP
Por Lourdes Agustina Correa Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Un crucero con 197 personas volcó este mediodía en Nueva Orleans al ser embestido por un buque petrolero que sufrió una falla de dirección.
  • Tras la colisión, la nave volcó y arrojó pasajeros al Misisipi. Un rápido rescate de bomberos y capitanes civiles salvó a los ocupantes y dejó 32 heridos.
  • La justicia investiga la responsabilidad de la armadora del tanquero, mientras se coordina la extracción de 60.000 litros de combustible del crucero.
Resumen generado con IA

Entre gritos de auxilio, chapoteos desesperados y el ruido atronador del metal crujiendo, los 197 ocupantes del crucero fluvial American Heritage vivieron minutos de puro terror en la ribera de Nueva Orleans. La embarcación de ruedas de paletas acababa de amarrar cuando fue embestida por el buque petrolero Atlantic Asphalt, que sufrió una falla en su sistema de dirección y desencadenó el paulatino vuelco del barco de pasajeros en las turbias aguas del río Misisipi. 

Un buque tanquero chocó contra un crucero en Estados Unidos: hay 32 heridos

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En medio del pánico generalizado y con decenas de personas atrapadas en la corriente, un operativo relámpago desplegado por servicios de emergencia y capitanes de naves privadas logró rescatar con vida al total de pasajeros y tripulantes, transformando lo que pudo ser un desastre mortal en una hazaña colectiva.

La colisión ocurrió pasadas las 12:30, unas dos horas después de que el barco turístico atracara cerca de las instalaciones portuarias. Unos 80 a 90 pasajeros habían logrado bajar a tierra antes de que la estructura comenzara a inclinarse peligrosamente por el ingreso constante de agua. 

Quienes permanecían a bordo escucharon un fuerte estruendo metálico mientras el buque cisterna de 160 metros (que duplica la eslora del crucero) impactaba contra la banda de la nave atracada. "Sonaba como una película de guerra. Imagínate toneladas de acero crujiendo; parecía una escena sacada del Titanic", relató el testigo Jamie Holford al describir las escenas de llanto y desesperación de los viajeros que intentaban huir.

El crucero fluvial American Heritage quedó volcado de costado tras ser embestido por el buque petrolero Atlantic Asphalt El crucero fluvial American Heritage quedó volcado de costado tras ser embestido por el buque petrolero Atlantic Asphalt FOTO: BBC News Mundo

Al volcar la embarcación de costado, decenas de ocupantes cayeron al río o debieron trepar a las barandillas para no ser arrastrados por la corriente. Entre las historias de supervivencia más dramáticas sobresale la de Joe Knab, un viajero oriundo de Wichita que terminó en el agua sin chaleco salvavidas. Durante casi 20 minutos flotó a la deriva aferrado a una almohada mientras otra mujer se sujetaba de sus pies para mantenerse a flote. Knab contó que sintió ahogarse en repetidas ocasiones debido al oleaje hasta que fue asistido, perdiendo la totalidad de sus pertenencias en el lecho del río.

En la orilla y sobre el agua, la angustia era extrema. El testigo Blas Armas registró con su teléfono cómo muchos adultos mayores intentaban nadar en medio de la desesperación. Armas recordó el momento en que observó a una mujer mayor que apenas lograba mantener la cabeza fuera del agua con un chaleco mal colocado, aferrándose a un mueble flotante con una mano hasta ser rescatada. También relató haber visto a otro pasajero de avanzada edad sangrando por la frente mientras la gente gritaba por ayuda desde el agua.

Héroes del Misisipi: capitanes civiles y lanchas privadas al rescate

La rápida reacción de la comunidad fluvial de Nueva Orleans fue determinante para evitar un desenlace trágico. Brian Clesi, capitán del barco turístico Creole Queen, se dirigía a su trabajo cuando se enteró de la pérdida de control de la embarcación. Junto a su compañero Ellis "Jimmy" Kimball, puso en marcha la lancha de auxilio de su propia nave y navegó directo al lugar de la emergencia para sacar personas del agua.

La dupla de marineros logró rescatar personalmente a nueve personas de edad avanzada, muchas de las cuales no llevaban chaleco salvavidas y se sujetaban a lo que tenían al alcance en estado de shock. Entre los auxiliados por Clesi figuraba también un agente de la policía portuaria y un hombre con traumatismo craneal que fue derivado de inmediato a un barco de bomberos. "Todos en este puerto trabajamos como un equipo; si alguien necesita ayuda, todos acuden", señaló el capitán tras destacar que aplicaron maniobras aprendidas en simulacros de rescate.

En el muelle, personal del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans desplegó escaleras para sacar a los pasajeros del agua y colaborar en el desembarco de urgencia. Simultáneamente, diversas embarcaciones privadas y remolcadores que navegaban por el Misisipi acudieron para subir a los sobrevivientes a bordo. La alcaldesa Helena Moreno confirmó que la movilización conjunta de equipos oficiales y civiles permitió evacuar al 100% de los ocupantes, calificando el resultado como una "intervención divina".

Cerca de 32 personas sufrieron contusiones e impactos emocionales y fueron atendidas en hospitales locales; milagrosamente no se registraron víctimas fatales Cerca de 32 personas sufrieron contusiones e impactos emocionales y fueron atendidas en hospitales locales; milagrosamente no se registraron víctimas fatales FOTO: AP

Un total de 32 personas requirieron traslado a centros de salud, como el University Medical Center, con golpes y contusiones que no revestían gravedad crítica, mientras que dos agentes de la policía portuaria que cayeron al agua durante las maniobras de auxilio recibieron el alta horas después. La Cruz Roja y las autoridades locales brindaron alojamiento, ropa y medicamentos a los sobrevivientes que perdieron sus pertenencias. En tanto, la investigación judicial avanza sobre las responsabilidades de las armadoras del petrolero Atlantic Asphalt y se preparan las pericias para extraer 60.600 litros de combustible del crucero siniestrado.

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