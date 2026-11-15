"Parecía el Titanic": el dramático vuelco de un crucero en Nueva Orleans que puso en peligro a 197 pasajeros

Al volcar la embarcación de costado, decenas de ocupantes cayeron al río o debieron trepar a las barandillas para no ser arrastrados por la corriente. Entre las historias de supervivencia más dramáticas sobresale la de Joe Knab, un viajero oriundo de Wichita que terminó en el agua sin chaleco salvavidas. Durante casi 20 minutos flotó a la deriva aferrado a una almohada mientras otra mujer se sujetaba de sus pies para mantenerse a flote. Knab contó que sintió ahogarse en repetidas ocasiones debido al oleaje hasta que fue asistido, perdiendo la totalidad de sus pertenencias en el lecho del río.