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Un buque tanquero chocó contra un crucero en Estados Unidos: hay 32 heridos

El accidente ocurrió en el puerto de Nueva Orleans, cuando el Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, que tenía al menos 129 pasajeros a bordo. La embarcación quedó parcialmente sumergida.

HAY MÁS DE 30 HERIDOS. Un buque tanquero chocó contra un crucero en Estados Unidos.
HAY MÁS DE 30 HERIDOS. Un buque tanquero chocó contra un crucero en Estados Unidos.
Por Redacción Mundo 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un buque tanquero chocó este viernes a un crucero con 129 pasajeros en el puerto de Nueva Orleans, dejando 32 heridos leves y la nave parcialmente hundida.
  • Tras el impacto del tanquero Atlantic Asphalt contra el American Heritage, buzos y rescatistas auxiliaron a personas caídas al río Misisipi, muchas de ellas de avanzada edad.
  • La Guardia Costera cerró la navegación fluvial en la zona mientras avanzan las operaciones de socorro y se investigan las causas del choque para determinar responsabilidades.
Resumen generado con IA

Un buque tanquero chocó este viernes contra un crucero que estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, y provocó que la embarcación quedara parcialmente hundida en las aguas del río Misisipi. El accidente dejó 32 heridos, ninguno de gravedad, y obligó a desplegar un operativo de rescate para asistir a los pasajeros que cayeron al agua.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó la cantidad de heridos durante una conferencia de prensa. Según reportes de medios locales, el buque tanquero Atlantic Asphalt impactó contra el crucero American Heritage, que llevaba al menos 129 pasajeros, sin contar a los integrantes de la tripulación.

Las imágenes difundidas por la televisora local WDSU mostraron al crucero parcialmente sumergido y a algunos pasajeros en el agua. En declaraciones a ese medio, el vicegobernador de Luisiana, Billy Nungesser, informó que al menos 12 personas habían sido rescatadas del río y que había buzos trabajando en la zona.

El funcionario manifestó su preocupación por las características de los pasajeros que suelen viajar en este tipo de cruceros. Explicó que muchos son adultos mayores, algunos de ellos utilizan andadores o sillas de ruedas, y llegan desde distintas partes del mundo.

El operativo de rescate y la atención a los heridos

El Puerto de Nueva Orleans informó que el incidente todavía estaba en desarrollo y que la prioridad era garantizar la seguridad de todas las personas involucradas.

“Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia. Se trata de un incidente en curso que aún está en desarrollo. El número de heridos y la causa de la colisión aún no se han confirmado”, señaló la entidad en un comunicado enviado a los medios.

Por su parte, LCMC Health, el sistema de salud sin fines de lucro de Nueva Orleans, indicó que los hospitales de la zona, junto con el Centro Médico Universitario de la ciudad, recibieron aproximadamente dos docenas de pacientes después del accidente.

“Nuestros equipos médicos están evaluando a los pacientes y brindándoles la atención adecuada, en coordinación con los servicios de emergencia. Dado que la situación sigue en desarrollo, proporcionaremos información adicional según sea necesario”, comunicó la institución.

Qué dijeron la empresa y la Guardia Costera

American Cruise Lines, la compañía que administra el crucero, confirmó que una de sus embarcaciones, el American Heritage, sufrió una colisión mientras permanecía atracada en Nueva Orleans.

“Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados, y estamos profundamente preocupados por todos los afectados. Compartiremos más información a medida que esté disponible”, expresó la empresa.

La Guardia Costera estadounidense también confirmó que intervino en el accidente, ocurrido cerca del marcador de milla 96 del río Misisipi.

Además, dispuso el cierre de la circulación fluvial en un tramo de la zona afectada. “El río permanece cerrado a todo el tráfico fluvial entre los marcadores de milla 93 y 96 mientras los equipos de respuesta evalúan la situación y llevan a cabo las operaciones de socorro”, informó.

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