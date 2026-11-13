Un buque tanquero chocó contra un crucero en Estados Unidos: hay 32 heridos

Un buque tanquero chocó este viernes contra un crucero que estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, y provocó que la embarcación quedara parcialmente hundida en las aguas del río Misisipi. El accidente dejó 32 heridos, ninguno de gravedad, y obligó a desplegar un operativo de rescate para asistir a los pasajeros que cayeron al agua.