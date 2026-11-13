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Lautaro Blanco se pierde la semifinal de la Copa Argentina: por qué Boca decidió preservarlo

El lateral arrastra un desgaste físico y Arruabarrena no quiere arriesgarlo antes de la final de la Sudamericana. Malcom Braida jugará ante Banfield.

A RESGUARDO. El lateral es el jugador de campo de Boca con más minutos en el segundo semestre.
A RESGUARDO. El lateral es el jugador de campo de Boca con más minutos en el segundo semestre.
Por Redacción Deportes Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Boca descartó a Lautaro Blanco para la semifinal de Copa Argentina este sábado ante Banfield en Mendoza con el fin de preservarlo por desgaste físico.
  • El lateral se entrenó diferenciado por un golpe en el empeine tras una seguidilla de partidos, por lo que Malcom Braida ocupará su lugar como titular.
  • El cuerpo técnico busca que llegue en óptimas condiciones a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre.
Resumen generado con IA

Lautaro Blanco no estará en la semifinal de la Copa Argentina que Boca jugará este sábado, a las 19, ante Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El lateral izquierdo quedó afuera de la lista de convocados porque arrastra un desgaste físico tras la larga seguidilla de partidos, y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena decidió preservarlo.

Blanco entrenó de manera diferenciada durante la semana, después del triunfo ante Defensa y Justicia, tras recibir un golpe en el empeine. Aunque no se trata de una lesión que le impida jugar, las señales físicas llevaron al cuerpo técnico a dejarlo afuera y a priorizar su recuperación.

La decisión también tiene que ver con lo que viene. El “Xeneize” jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, y Arruabarrena no quiere arriesgar al zurdo, que es el jugador de campo con más minutos en el equipo durante el segundo semestre.

Braida, el reemplazante

En su lugar jugará Malcom Braida. El ex San Lorenzo volverá a tener una oportunidad desde el arranque y tendrá el desafío de reemplazar a uno de los futbolistas más regulares del equipo en 2026.

El probable equipo de Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El ganador del partido en Mendoza jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, que eliminó por penales a Atlético Tucumán en la otra semifinal.

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